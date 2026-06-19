France superstar Kylian Mbappe: ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ (Kylian Mbappé) ಹೆಸರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಸಾಧಾರಣ ವೇಗ, ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಕೌಶಲದಿಂದ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
1998ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎಂಬಪ್ಪೆ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಮೊನಾಕೊ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವರು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಯುರೋಪಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ನಂತರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸೇಂಟ್ ಜರ್ಮೇನ್ (PSG) ಪರ ಆಡಿದ ಅವರು ನೂರಾರು ಗೋಲುಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
2018ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಪ್ಪೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಕೇವಲ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ ಅವರು, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದಂತಕಥೆ ಪೀಲೆಯ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ಆ ಟೂರ್ನಿಯ ನಂತರ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೇರಿತು.
2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ ಎಂಬಪ್ಪೆ, ಸೋತ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸಿನ ಕ್ಲಬ್ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಎಂಬಪ್ಪೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಲುಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025-26ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಲಾ ಲೀಗಾದಲ್ಲಿ 25 ಗೋಲುಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ಪಿಚಿಚಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಅವರು, ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲೂ 15 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ 44 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 42 ಗೋಲುಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ನ ‘ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಸನ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಎಂಬಾಪ್ಪೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆನೆಗಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಗೋಲುಗಳನ್ನ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಒಲಿವಿಯರ್ ಗಿರೂಡ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಬಪ್ಪೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇವಲ ಗೋಲು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವರ ವೇಗ, ಡ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್, ಒನ್-ಆನ್-ಒನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರನ್ನ ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಅವರನ್ನ ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫುಟ್ಬಾಲಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಯುವಜನತೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೂ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವ ಗುಣವು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದೇ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಯುಗದ ನಂತರದ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೀಡುವ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ — ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಮುಂದಿನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.