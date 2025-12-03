Mithali Raj Life: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೊದಲ ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಇಂದಿಗೆ (ಡಿ. 3) 42ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ನಾನಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿರು. 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಸತತ 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 333 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ 10,868 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡದ ದಾಖಲೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು 'ಲೇಡಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 1982 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಿಥಾಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಅವರ ತಂದೆ ದೊರೈ ರಾಜ್ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಗನೆ ಏಳಿಸಿ ಮಿಥಾಲಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ:
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಬರುಬರುತ್ತ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅವರ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೋಚ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಬಳಿ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಮಿಥಾಲಿಯವರ ಆಟದ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮಿಥಾಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. 13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಮತ್ತು 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 1999 ರಲ್ಲಿ, ಮಿಲ್ಟನ್ ಕೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಜೇಯ 114 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ದ್ವಿಶತಕ:
2002 ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್, ರನ್ ಗಳಿಸದೆಯೇ ಔಟಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಟೌಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಥಾಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 2002 ರಲ್ಲಿ, ಕೌಂಟಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಥಾಲಿ 214 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕರೆನ್ ರೋಲ್ಟನ್ ಅವರ ಮಹಿಳಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ನಂತರ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಿರಣ್ ಬಲೂಚ್ ಮುರಿದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 242 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಥಾಲಿ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈಗಲೂ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್:
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಷ್ಟೇ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ನಾಯಕಿ ಅವರು.
ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಅವರ ಮುರಿಯಲಾಗದ ದಾಖಲೆಗಳು:
ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 699 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷ 254 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್, ಮಹಿಳಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಥಾಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅವರನ್ನು ದಂತಕಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾದರು, 50.68 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 7805 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಈ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮಿಥಾಲಿ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 64 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದೂ ಸಹ ಅವರ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸತತ ಏಳು ಏಕದಿನ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಟಿ20ಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರು ಈ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು 89 ಬಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, 2019 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಮೊದಲು 37.52 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 2364 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 2000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅವರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆತ್ ಮೂನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಫಾನಿ ಟೇಲರ್ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 2000 ರನ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೂ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.