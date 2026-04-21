English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
6 ಬಾಲ್‌ಗೆ 6 ಸಿಕ್ಸ್‌, ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಅಂದು ಸಿಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಏನು.. ಈಗ ಆ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಯಾರ ಬಳಿಯಿದೆ?

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದವು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 21, 2026, 07:44 PM IST
  • ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಯುವರಾಜ್‌
  • ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ಗಿಫ್ಟ್‌
  • ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ಗೆ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಆಫರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು

Trending Photos

camera icon8
camera icon5
camera icon5
camera icon6
Lalit Modi gifts Yuvraj Singh BMW M5 car: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2007ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ ಮಾಡಿದರು. ಡರ್ಬನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್‌ ಅವರ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವರಾಜ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್‌ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬಹುಮಾನ ಯಾವುದು?. 

Add Zee News as a Preferred Source

2007ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಒಂದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಅಥವಾ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೋರ್ಷೆ ಕಾರನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್‌ ಆಗಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 

ಟಿ20 ಮಾದರಿ ಆಗ ತಾನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರು ಬಾಲ್‌ಗೆ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್‌, ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಎಂದರೆ ತಮಾಷೆಯ ವಿಚಾರವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಆಟಗಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯುವರಾಜ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಯೋಚಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟುವರ್ಟ್‌ ಬ್ರಾಡ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾಲ್‌ಗೆ ಆರು ಸಿಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು.  

ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪೋರ್ಷೆ ಕಾರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಯುವರಾಜ್‌ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಷೆ ಕಾರನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದರೂ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ಕಾಯಲು ಆಗಲ್ಲವೆಂದು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಪೋರ್ಷೆ ಬದಲಿಗೆ BMW M5 ಕಾರು ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದರು. ಅದರಂತೆ ಲಲಿತ್‌ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಾರನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್‌ ಆಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. 

ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್‌ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಶೋ ರೂಂಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ BMW M5 ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅದರ ಕೀಗಳನ್ನು ಯುವರಾಜ್‌ಗೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಲಲಿತ್‌ ಮೋದಿ ಅವರು ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್‌ ಆಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು. 

ಆಗ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಯೋಚಿಸದೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಲಲಿತ್‌ ಮೋದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ನೀಡಿದರು. ಬ್ಯಾಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ 50 ಪೋರ್ಷೆ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Yuvraj SinghLalit Modi gifts Yuvraj SinghYuvraj Singh 6 Sixes GiftLalit Modi BMW YuvrajPorsche Gift

Trending News