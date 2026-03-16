Lalit modi: ಐಪಿಎಲ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಾಲನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 16, 2026, 10:49 AM IST

    ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರಾ?

    ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಖರೀದಿಸುವ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಲಿತ್‌ ಮೋದಿ

IPL 2026: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಹೊರ ಬಿದಿದ್ದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರ ಕೈಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಸುಮಾರು 1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದಿ ರೇನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಈ ಸಂಭಾವ್ಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಗುಂಪುಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್ 16) ರಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಆರ್‌ಆರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರೈನ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಂದ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಬ್ಲಿಟ್ಜರ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯಂ ಗಜ್ವಾನಿ, ಆದರ್ ಪೂನವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಮತ್ತು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್  ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು 20 ಓವರ್‌ಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಆಧಾರಿತ ಲೀಗ್‌ನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕುಖ್ಯಾತ ಸ್ಪಾಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಗರಣವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 

ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೆಂಚರ್ಸ್‌ನ ಮನೋಜ್ ಬದಲೆ ಶೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ರೆಡ್ ಬರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್ಸ್ (ಶೇ. 15), ಲಾಚ್ಲಾನ್ ಮುರ್ಡೋಕ್ (ಶೇ. 13) ಮತ್ತು ಇಯಾನ್ ಮೆಕಿನ್ನನ್, ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ, ಸಿಮರ್ ಮೇಯೊ ಮತ್ತು ಮಿಹಿರ್ ಪಟೇಲ್‌ರಂತಹ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪಾಲುದಾರರು ಸಹ ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದಿ ರೈನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸುಮಾರು $1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ನೆಲದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಖೇಲ್ ನೌ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರು ಮಾರ್ಚ್ 16, ಸೋಮವಾರದಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿ ಮಾರಾಟದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಐಪಿಎಲ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕ್ರೀಡಾ ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಲೀಗ್‌ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಕ್ಕುಗಳು. 2023–2027 ರ ಚಕ್ರದ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸುಮಾರು $6.2 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಮಾರಾಟವಾದವು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿತು.ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಡೇವಿಡ್ ಬ್ಲಿಟ್ಜರ್ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Rajasthan RoyalsIPLIndian Premier LeagueRR ownershipRajasthan Royals new owner

