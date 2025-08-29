English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ಕಚ್ಚಾಟ... ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ! ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡು ಅವಕ್ಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತು

Sreesanth Harbhajan Singh slap video: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿದ ಋತುವಿನಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 29, 2025, 03:32 PM IST
    • 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಳಕಿಗೆ
    • ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ
    • ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಐದು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಿತು

Trending Photos

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲವೇ..? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ
camera icon6
Gold
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲವೇ..? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೊರೆದ ನಟಿಗೆ ಕುಲಾಯಿಸಿತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ! ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ.. ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ
camera icon6
bollywood actress
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೊರೆದ ನಟಿಗೆ ಕುಲಾಯಿಸಿತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ! ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ.. ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ
ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ದತ್ತುಮಗಳು ಕೀರ್ತಿ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ್ರು ಎಂದ ಕೀರ್ತಿ
camera icon6
Keerthy Vishnuvardhan
ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ದತ್ತುಮಗಳು ಕೀರ್ತಿ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ್ರು ಎಂದ ಕೀರ್ತಿ
ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Shukradese
ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು
ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ಕಚ್ಚಾಟ... ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ! ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡು ಅವಕ್ಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತು

Sreesanth Harbhajan Singh slap video: 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 2008 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ (ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್) ನ ಆಗಿನ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಎಸ್. ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ಗೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿದ ಋತುವಿನಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅವರ ಸಂಬಳವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಐದು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೂ.ಸಚಿನ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಶಂಸಿಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ... ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಮದುವೆ! ವಧು ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ vs ಎಸ್. ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ವಿವಾದವು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾಳ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ಕುಖ್ಯಾತ 'ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಹಗರಣ' ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಯ ಕಾಣದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅವರ ಬಿಯಾಂಡ್23 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈಗ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಈ ಘಟನೆಯ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, 'ಅಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ನಾನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿತು. ಆಟಗಾರರು ಕೈಕುಲುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಭಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಏನೋ ಹೇಳಿ ಬಲವಾಗಿ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಲಲಿತ್‌ ಮೋದಿ.

ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ವೀಡಿಯೊ, ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೌದು, ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತು' ಎಂದು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಎಸ್. ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ನಿರೂಪಕ ಪದಮ್‌ಜೀತ್ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ 2008 ರಲ್ಲಿ ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಎಸ್. ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಮಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್. ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Success Story: UPSC ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ! 24 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಈತ ಈಗ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ IRS ಆಫೀಸರ್

ಎಸ್. ಶ್ರೀಶಾಂತ್, "ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇದು ಭಜ್ಜಿ ಪಾ ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವಳು ತಕ್ಷಣ 'ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಯ್ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಏಕೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ನಡೆದಿರಬೇಕು." ಎಂದು ಅಂದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

 

 

 

(ಗಮನಿಸಿ: ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ವೀಡಿಯೊದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Harbhajan SinghHarbhajan Singh bowlingHarbhajan Singh slapSreesanth Harbhajan Singh slap video

Trending News