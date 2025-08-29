Sreesanth Harbhajan Singh slap video: 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 2008 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ (ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್) ನ ಆಗಿನ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಎಸ್. ಶ್ರೀಶಾಂತ್ಗೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿದ ಋತುವಿನಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅವರ ಸಂಬಳವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಐದು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಿತು.
ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ vs ಎಸ್. ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ವಿವಾದವು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾಳ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ಕುಖ್ಯಾತ 'ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಹಗರಣ' ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಯ ಕಾಣದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅವರ ಬಿಯಾಂಡ್23 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಈ ಘಟನೆಯ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, 'ಅಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿತು. ಆಟಗಾರರು ಕೈಕುಲುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಭಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಏನೋ ಹೇಳಿ ಬಲವಾಗಿ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ.
ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ವೀಡಿಯೊ, ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೌದು, ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತು' ಎಂದು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಎಸ್. ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ನಿರೂಪಕ ಪದಮ್ಜೀತ್ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ 2008 ರಲ್ಲಿ ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಎಸ್. ಶ್ರೀಶಾಂತ್ಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಮಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್. ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಎಸ್. ಶ್ರೀಶಾಂತ್, "ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇದು ಭಜ್ಜಿ ಪಾ ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವಳು ತಕ್ಷಣ 'ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಯ್ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಏಕೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ನಡೆದಿರಬೇಕು." ಎಂದು ಅಂದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
Unseen footage of the Bhajji–Sreesanth slapgate
Why did BCCI not suspend Bhajji at that time? This is a bigger crime than match fixing.
This snake @harbhajan_singh should have been behind bars pic.twitter.com/SkZHz8Ljht
— 𝐧𝐨𝐛𝐛𝐢𝐞𝐬𝐪𝐮𝐞² (@RibelRana07) August 29, 2025
(ಗಮನಿಸಿ: ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ವೀಡಿಯೊದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ)