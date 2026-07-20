/ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.. ಇಂದು ಮೆಸ್ಸಿ, ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಗೆದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌!

Lamine Yamal, Lionel Messi: ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪೇನ್ 1-0 ಗೋಲು ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಏರಿಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲುನಿಂದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ (Lionel Messi) ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರ ಲಮೀನ್ ಯಮಾಲ್ (Lamine Yamal) ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದಾನೆ.
ಲಮೀನ್ ಯಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಫೋಟೋವೊಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಯುನಿಸೆಫ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಚಾರಿಟಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಯುವ ತಾರೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು, ಆಗ ಮಗುವಾಗಿದ್ದ ಲಮೀನ್ ಯಮಾಲ್ನನ್ನ ಒಂದು ನೀರು ಇರುವ ಒಂದು ಟಬ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಫೋಟೋ 19 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಇಂದು ಲಮೀನ್ ಯಮಾನ್ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದಾನೆ.
ಲಮೀನ್ ಯಮಾಲ್ ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ, 2007ರ ಜುಲೈ 13ರಂದು ಸ್ಪೇನ್ನ ಎಸ್ಪ್ಲುಗಸ್ ದೆ ಲೋಬ್ರೆಗಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಮೊರಾಕೊ ಮೂಲದವರು, ತಾಯಿ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿಯಾದವರು. ಯಮಾಲ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೀತಿ, ಮೆಸ್ಸಿಯಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡು ಬೆಳೆದನು. ಕೇವಲ 7 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಯಮಾಲ್ ಅವರು ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಾ ಮಾಸಿಯಾ (La Masia) ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು.
ಅಲ್ಲಿನ ಕೋಚ್ ಯಮಾಲ್ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡರು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಚಾಣಕ್ಷತೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೌಢತೆ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಸ ತಾರೆಯಾಗಲಿ ಮಿಂಚಲು ಕಾರಣವಾದವು. ಮೆಸ್ಸಿಯಂತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆ ಆದನು. ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು, ಲಮೀನ್ ಯಮಾಲ್ ಅವರು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ ನೆನಪು ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಮೀನ್ ಯಮಾಲ್ಗೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿ. ಯಮಾಲ್ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಇರೋದು ನನಗೆ ನಂಬೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಮೆಸ್ಸಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇವರು ಅಭಿಮಾನಿ, ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟ!
ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್- 1 ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಟಲಿಯ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ, ಸರ್ಬಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಆಟಗಾರ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ನಾನು ಎಂದಾದರೂ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರಂತೆ ಅಗಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಜೊತೆಯೇ ಆಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಇಬ್ಬರೇ ಕಾರಣ.
ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅವರು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಎಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸುವ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ತಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದ್ದನೋ ಅವರೇ ಜೊತೆ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ನಂಬಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಲಂಡನ್ನ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಲಾನ್ ಟೆನಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐಕಾನಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಮತ್ತು ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅವರು 6-4, 6-4, 6-4 ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೊಕೊವಿಕ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಜರ್ಮನಿಯ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ (alexander zverev) ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು.