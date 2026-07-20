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ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.. ಇಂದು ಮೆಸ್ಸಿ, ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಗೆದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌!

ಫೋಟೋ 19 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಇಂದು ಲಮೀನ್‌ ಯಮಾನ್‌ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದಾನೆ.
 

Written ByBhimappa
Published: Jul 20, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:57 PM IST
ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.. ಇಂದು ಮೆಸ್ಸಿ, ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಗೆದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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