Lamine Yamal: ಇಂದಿನ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಕ್ಲಬ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಲಮೀನ್ ಯಮಾಲ್ (Lamine Yamal) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಆಟದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತೋರಿಸಿರುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಲವರು ಅವರನ್ನ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ವಿಜೇತ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಲಮೀನ್ ಯಮಾಲ್ ಅವರು 2007ರ ಜುಲೈ 13ರಂದು ಸ್ಪೇನ್ನ ಎಸ್ಪ್ಲುಗಸ್ ದೆ ಲೋಬ್ರೆಗಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಮೊರಾಕೊ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿಯಾದ ಮೂಲದವರು. ಬಹುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಯಮಾಲ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನತ್ತ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಕೇವಲ ಏಳು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಾ ಮಾಸಿಯಾ (La Masia) ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ತರಬೇತುದಾರರು ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಿದರು. ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೌಢತೆ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅವರ ಆಟದ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆರಂಭ
2023ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಮೀನ್ ಯಮಾಲ್ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಮೊದಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಬ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಾ ಲಿಗಾ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ ಯಮಾಲ್, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಡ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್, ವೇಗದ ಓಟ, ನಿಖರ ಪಾಸ್ ಹಾಗೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ತಂಡದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಒಳಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಡ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಅವರ ಶೈಲಿ ಎದುರಾಳಿ ರಕ್ಷಣಾಪಡೆಯನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪೇನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ
2023ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಯಮಾಲ್, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸ್ಪೇನ್ ಪರ ಆಡಿದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಎರಡು ದಾಖಲೆಗಳು ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿದವು. 2024ರ ಯುರೋ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಯಮಾಲ್, ಟೂರ್ನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಇಂದಿಗೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಮಾಲ್ ಆಟದ ಶೈಲಿ
ಲಮೀನ್ ಯಮಾಲ್ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯುವ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯ ನೆನಪು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಮಾಲ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಮಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು:
* ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಡ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್
* ಒನ್-ಆನ್-ಒನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೀರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ
* ನಿಖರ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
* ಎಡ ಕಾಲಿನ ಅದ್ಭುತ ಶಾಟ್
* ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ
* ಒತ್ತಡದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ.
ದಾಖಲೆಗಳ ರಾಜ
ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಮಾಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
* ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಪರ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಪದಾರ್ಪಣೆ
* ಸ್ಪೇನ್ ಪರ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ
* ಸ್ಪೇನ್ ಪರ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಗೋಲುಗಾರ
* ಯುರೋ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ
* ಯುರೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಗೋಲುಗಾರ
* ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು
ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಅವರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.
ಮೆಸ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಂಟು
ಲಮೀನ್ ಯಮಾಲ್ ಕುರಿತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. 2007ರಲ್ಲಿ ಯುನಿಸೆಫ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಚಾರಿಟಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಯುವ ತಾರೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಮಗು ಯಮಾಲ್ ಅವರನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಚಿತ್ರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಇಂದು ಅದೇ ಯಮಾಲ್ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದ ನಂಬರ್ 10 ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನ ಧರಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಹೊಸ ಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಯಮಾಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರೂ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೂ ವಿನಮ್ರತೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಲಮೀನ್ ಯಮಾಲ್ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಬ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾ ಲಿಗಾ, ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಆಟದ ಪ್ರೌಢತೆ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಅವರು ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಲಮೀನ್ ಯಮಾಲ್ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅವರು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಸಂಕೇತ. ಅಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳು, ಮುರಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರನ್ನ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಮಾಲ್ ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.