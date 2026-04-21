  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌.. ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕ, ನಾಯಕನೇ ಇಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕ!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌.. ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕ, ನಾಯಕನೇ ಇಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕ!

ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆದು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಆಗಿರುವುದು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 21, 2026, 05:33 PM IST
  • ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ
  • ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಆತನ ಫೋನ್‌ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ಐಸಿಸಿ
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಡೆದಿತ್ತು ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌.. ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕ, ನಾಯಕನೇ ಇಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕ!

T20 World Cup fixing scandal: 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ತಂಡಗಳು ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ICC) ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಐಸಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. 

ಐಸಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನ ನೇರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಿಲ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬಜ್ವಾ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಐಸಿಸಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಘಟಕ (ACU) ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ದಿಲ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬಾಜ್ವಾ ನೀಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓವರ್‌ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಆ ಓವರ್‌ ಯಾರು ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ನ ಅನುಮಾನದ ನಂತರ ಬಾಜ್ವಾ ಅವರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಘಟಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ರೂಪ್‌ ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೆನಡಿಯನ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (CBC) ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. 

ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐಸಿಸಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಘಟಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕೆನಡಾ ತಂಡದ ನಾಯಕನನ್ನು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಸಿಂಗರ್‌ ಸಿಂಗರ್ ಸಿಧು ಮೂಸ್ ವಾಲಾ ಅವರ ಜೀವ ತೆಗೆದಿತ್ತು. ಇದೇ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ದಿಲ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬಾಜ್ವಾ ಅವರು ಕೆನಡಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ನೋಹ್‌ ಎನ್ನುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೂ ಇದೇ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತು ಅಂತೆ. ಮೆಸೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು.  

2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಿಯ ಟೂರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಸುಮಾರು 25 ಹೊಸ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಸರ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆನಡಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೂರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಆಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನವರು ಎಂದು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕೆನಡಾ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಲು ದಿಲ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬಾಜ್ವಾ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಬೆಂಬಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‌

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೆ. ಇದರಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆನಡಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಾಜ್ವಾ ಆಗಿದಾರೆ. 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಬಾಜ್ವಾ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಜ್ವಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ, ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗುವಂತೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೆದರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳು ಇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲವೂಗಳ ನಡುವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸತ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಬೇಕಿದೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

