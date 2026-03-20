  • ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ತಾರತಮ್ಯ, ನನಗೆ ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ!

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ತಾರತಮ್ಯ, ನನಗೆ ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ!

ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಎನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡ ಆಲದಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆಯಾ?.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 20, 2026, 10:23 PM IST
  • ವರ್ಷನುಗಟ್ಟಲೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ವಾ?
  • ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರು, ಹೊಸಬರು ಟಾಸ್, ಪಿಚ್‌ಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ತಾರತಮ್ಯ, ನನಗೆ ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ!

laxman sivaramakrishnan quits commentary: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಣ ತಾರತಮ್ಯದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು, ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಸಮಿತಿ (Commentary Panel)ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದೇಹದ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯದದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಹಾಕುವಾಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸೆಂಟೇಶನ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು, ತಮಗೆ ನೀಡದ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ (TOSSES) ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳ (PRESENTATION) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರು, ಹೊಸಬರು ಟಾಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಚ್‌ಗಳನ್ನು ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಬಣ್ಣದಿಂದಲೇ ಹೀಗಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸದ್ಯ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಎಕ್ಸ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೂಡ‌, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಟ್ವಿಟರ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಪರ 9 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 26 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 16 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 15 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ 1983-1987ರ ನಡುವೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

