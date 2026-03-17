ಕೊನೆಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಟೀಮ್‌ ತೊರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಂಜು

Sanju samson: ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ 31 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಹರಾಜಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಆರ್ ಅನ್ನು ತೊರೆದು ಸಿಎಸ್ಕೆಗೆ ಸೇರಲು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ,ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2018 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ಜೈಪುರ ಮೂಲದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ನಂತರ, ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ."ತಂಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಾನು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಪಿಟಿಐ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಒಟ್ಟು 11 ಐಪಿಎಲ್ ಋತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಅವರು 2013 ರಿಂದ 2015 ರವರೆಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ (2016-2017) ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (ಹಿಂದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್) ಸೇರಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಭಾವನೆಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಳಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
"ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಂಭವಿಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ (ಅವರಿಗಾಗಿ) ಆಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಆರ್ಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ನಾನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ನಂತರ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಟವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರವೂ, ನಾನು ಹಳೆಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಆಡುವಾಗ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಆಡಿದ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಸಮಯವಿದೆ. ನನ್ನ ಸಮಯ ಆರ್ಆರ್ ಜೊತೆಗಿತ್ತು. ಅದು ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ. ನಾನು ಆರ್ಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದರೂ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹೇಳಿದರು.
