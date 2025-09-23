ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಲಂಡನ್: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಬರ್ಡ್ (92) ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1996ರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಬರ್ಡ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಫಸ್ಟ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದ ಡಿಕ್ಕಿ ಬರ್ಡ್ 1973ರಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತದನಂತರ 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 66 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 76 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
RIP Dickie Bird, 92.
The greatest and most legendary umpire in cricket history, and a truly wonderful character. He loved the game with a rare all-consuming passion, and the game loved this brilliantly professional, ebullient, emotional and perfectionist Yorkshireman. Sad news. pic.twitter.com/yLr7U5KOkP
— Piers Morgan (@piersmorgan) September 23, 2025
1974ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಲೆಗೂದಲು ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಡಿಕಿ ಬರ್ಡ್ ಅವರು ಬಾಲ್ನ ತ್ರೆಡ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲೇ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 1996ರ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವು ಬರ್ಡ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ್ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಡಿಕ್ಕಿ ಬರ್ಡ್ ಅವರು ಮೂರು ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಅವರಿಂದ 'ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್' (OBE) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಅಂಪೈರಿಂಗ್ಗೆ ಮೊದಲು, ಬರ್ಡ್ ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ ಮತ್ತು ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ಷೈರ್ ಪರ 93 ಫಸ್ಟ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ, ಅಜೇಯ 181ರನ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 3314 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡರೂ, ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಗೌರವ
ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಂಪೈರ್ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿ ಬರ್ಡ್ ಅವರ ನಿಧನದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.