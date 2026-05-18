Anil Kumble son Mayas becomes an engineer: ಮಗ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಪೋಷಕರ ಭಾವನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಮಗನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ತಂದೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಗನ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ತಂದೆ ಅಪಅಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಾಗ ಮಗನ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆನಂದಿಸುವುದು ತಂದೆ ಮಾತ್ರ. ಏಕೆಂದರೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ನಿಶ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಗನ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮನಸು, ಹೃದಯ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ಇದರಂತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಟಗಾರ, ಕನ್ನಡಿಗ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಮಯಾಸ್ ಕುಂಬ್ಳೆ (Mayas Kumble) ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನೋ ಅದನ್ನು ಈಗ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಗ ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೇನೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಯಾಸ್ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ದಿನ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಯಾರಿಸುವುದಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಅದರ ಯಶಸ್ಸು ಈಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಯಾಸ್ ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಕನಸುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾದವು. ತಾನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ MAK ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಆದರೆ ಸಮಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಮಗ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಿಷಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಗತ್ತು ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ತಾವು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದವು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು, ಎಷ್ಟೋ ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಹೋದವು. ಆದರೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಂದು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹೆಮ್ಮೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಇವತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಗನ ಬದುಕಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಯಶಸ್ಸು ನೋಡುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಗನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಮಗನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಯಾಸ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರ ಮೂರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು, ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸಾಧನೆಗಳು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ಮಗನನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮಾಡದೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಸಂತಸ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ.