English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಕಿಂಗ್‌ ಲುಕ್‌, ಖದರ್‌ಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರೆತು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸ್ಥಾಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಈತ

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಕಿಂಗ್‌ ಲುಕ್‌, ಖದರ್‌ಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರೆತು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸ್ಥಾಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಈತ

lesbian cricketer danni wyatt: ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಟಾರ್‌ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಳು, ಆದರೆ..., ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ...  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 3, 2025, 01:06 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು
  • ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ! ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು..
camera icon8
DMart Tips
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ! ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು..
ಡಿ.5ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
camera icon4
Guru Gochar
ಡಿ.5ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ.. 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon12
planets transit 2025 effects
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ.. 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ : ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ
camera icon7
DA
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ : ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಕಿಂಗ್‌ ಲುಕ್‌, ಖದರ್‌ಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರೆತು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸ್ಥಾಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಈತ

lesbian cricketer danni wyatt: ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಟಾರ್‌ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಳು, ಆದರೆ..., ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್... ಡ್ಯಾನಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈಗ ಈ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ದಂಪತಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ... ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್-ಹಾಡ್ಜ್ 2024 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೋಸಿ ಹಾಡ್ಜ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಜೋಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಏಜೆಂಟ್.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್-ಹಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ಜಾರ್ಜಿ ವ್ಯಾಟ್-ಹಾಡ್ಜ್ ಬೇಬಿ ರಿವೀಲ್‌ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್-ಹಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿ ವ್ಯಾಟ್-ಹಾಡ್ಜ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ವಿರುದ್ಧ 30 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ.. ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..!

ಜಾರ್ಜಿ ವ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ... ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಟ್ - ಹಾಡ್ಜ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ... ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು... ನಿನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನಾವು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ... ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ, ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್-ಹಾಡ್ಜ್ ಮಹಿಳಾ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತು. ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ದಂಪತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇವರೊಮ್ಮೆ ಬಯಸಿದ್ದರು.

ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದುಬಂದಿವೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ, ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, 'ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ...' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ನಂತರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬಿಸಿಯಾದವು.

lesbian cricketer danni wyattlesbian cricketer danni wyatt personal lifedanni wyatt girlfrienddanni wyatt wifedanni wyatt virat kohli

Trending News