lesbian cricketer danni wyatt: ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಟಾರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಳು, ಆದರೆ..., ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ...
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್... ಡ್ಯಾನಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈಗ ಈ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ದಂಪತಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ... ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್-ಹಾಡ್ಜ್ 2024 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೋಸಿ ಹಾಡ್ಜ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಜೋಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಏಜೆಂಟ್.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್-ಹಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ಜಾರ್ಜಿ ವ್ಯಾಟ್-ಹಾಡ್ಜ್ ಬೇಬಿ ರಿವೀಲ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್-ಹಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿ ವ್ಯಾಟ್-ಹಾಡ್ಜ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ 30 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ.. ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟರ್..!
ಜಾರ್ಜಿ ವ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ... ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಟ್ - ಹಾಡ್ಜ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ... ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು... ನಿನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನಾವು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ... ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ, ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್-ಹಾಡ್ಜ್ ಮಹಿಳಾ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತು. ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ದಂಪತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇವರೊಮ್ಮೆ ಬಯಸಿದ್ದರು.
ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದುಬಂದಿವೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ, ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, 'ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ...' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ನಂತರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬಿಸಿಯಾದವು.