RCB vs MI: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳುರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾಗೂ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಅಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಈ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಿದ್ದೇನು..?
ರಾಯ್ಪುರದ ಶಹೀದ್ ವೀರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ vs ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕ್ರುನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಾಲು ನೋವು ಹಾಗೂ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಕ್ರುನಾಲ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮಿಳು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ವೇಳೆ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ನೀಡಿದ “let him die there” ಎನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನ ಅಸಂವೇದನಶೀಲ (Insensitive) ಹೇಳಿಕೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“Let him die there”… that’s not going to be my attitude. I will go and stretch him. Great gesture from Ryan Rickelton.. Fair Play points should be given to him and MI for that.
This is what I said on air, for people who don’t understand colloquial Tamil. 🙏
— S.Badrinath (@s_badrinath) May 11, 2026
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಳಿಕ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. “ಅದು ನನ್ನ ಮನೋಭಾವ ಅಲ್ಲ. ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರುನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ RCBಗೆ ಮಹತ್ವದ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ತೀವ್ರ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು 73 ರನ್ಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ರುನಾಲ್, “ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೋಬಲದ ಆಟ. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅವರ ಮೂಲ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.