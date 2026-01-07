ಯಾರು ಈ ಅಮನ್ ರಾವ್? ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಮನ್ ರಾವ್ ದ್ವಿಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಹುಡುಗ ದ್ವಿಶತಕಗಳಿಸಿರುವುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಮನ್ ರಾವ್ ಯಾರು ಈತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಈಗ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಂಗಾಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮನ್ ರಾವ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಬಂಗಾಳ ತಂಡವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೆ ವೇಳೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ರಾಹುಲ್ ಸಿಂಗ್ (65) ಮತ್ತು ಅಮನ್ ರಾವ್ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಅಮನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಆಡಿದರು ಮತ್ತು 108 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು.ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಕೇವಲ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಎಸೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಅಮನ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 194 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದ್ವಿಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಅಮನ್ ಒಟ್ಟು 154 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಅವರ ಈ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 13 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳು ಹಾಗೂ 12 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು.
ಯಾರು ಈ ಅಮನ್ ರಾವ್?
ಈಗ ನಾವು ಅಮನ್ ರಾವ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೆದಕಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.ಜೂನ್ 2, 2004 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್ನ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದರು.ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಸಹಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಕೇವಲ 3 ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 252 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು 11 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 301 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮನ್ ರಾವ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಇದೀಗ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.ಈಗ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೇಗೆ ಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾಯ್ದುನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅಮನ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.