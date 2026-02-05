English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧ ತೆರವು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧ ತೆರವು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

2017 ರಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 5, 2026, 05:38 PM IST
  • 2017 ರಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು
  • ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ
  • ಈಗ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ

Trending Photos

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌.. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 63%ಗೆ ಏರಿಕೆ!
camera icon6
DA hike
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌.. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 63%ಗೆ ಏರಿಕೆ!
ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್‌! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ..
camera icon12
cj roy first wife
ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್‌! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ..
&quot;ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ&quot; ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮದುವೆಯಾದ ಕಂಗನಾ?
camera icon5
Kangana Ranaut
"ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ" ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮದುವೆಯಾದ ಕಂಗನಾ?
ಕೇವಲ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್‌ 5 CNG ಕಾರುಗಳು: ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
camera icon5
CNG Cars under 10 Lakh
ಕೇವಲ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್‌ 5 CNG ಕಾರುಗಳು: ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧ ತೆರವು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
file photo

ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.ಹೌದು, ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ 2017 ರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ.ಜನವರಿ 2017 ರಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಸಿಸಿಐನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರೆ ಆದರೆ ವಕೀಲರಲ್ಲ... ಬರಿ LLB ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಂದಿರುವವರು 'ಸುಪ್ರೀಂ' ನಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಬಹುದೇ?

ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧ ತೆರವು

2017 ರಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಈಗ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕೆಲಸ, ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.ಇದು ಈ ಹಿಂದಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ..!

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು 2017 ರ ಆದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.ಈಗ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ.

2016 ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಲೋಧಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಈಗ ಅವರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಂಡಳಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
 

About the Author
Supreme Court lifts ban on anurag ThakurSupreme CourtAnurag ThakurBCCI

Trending News