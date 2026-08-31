Lionel Messi retirement : ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸಿದ್ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿದೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾರಣ
ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಸೋಲಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರವೇ, ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 21 ರಂದೇ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಮೆಸ್ಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಬದುಕಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರಂತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡ ತೊರೆಯುವುದು ತಮಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಾದಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಜರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬದ್ದತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತರಲು ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀಡಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇನ್ನೇನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆನೆ," ಎಂದು ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಯಣ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಪರ ಮೆಸ್ಸಿ ಬರೆದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟು 207 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು 125 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2005 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೆಸ್ಸಿ, 2006 ರ ಜರ್ಮನಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಕಿರಿಯ ಗೋಲುಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ಶಿಖರಕ್ಕೆ
2014 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಸೋಲು ಹಾಗೂ 2016 ರ ಕೋಪಾ ಅಮೆರಿಕ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಮೆಸ್ಸಿ ಒಮ್ಮೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ 2021 ರಲ್ಲಿ ಕೋಪಾ ಅಮೆರಿಕ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರು. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಸುವರ್ಣ ಕ್ಷಣ 2022 ರ ಖತಾರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ರೋಮಾಂಚಕ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ 1986 ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 7 ಗೋಲು ಹಾಗೂ 3 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್' ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದರು.
ಕ್ಲಬ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನತ್ತ ಮುಂದಿನ ಗಮನ : ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಮೆಸ್ಸಿ ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಸಾಕರ್ನ (MLS) ಇಂಟರ್ ಮಿಯಾಮಿ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಂತೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.