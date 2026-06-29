/FIFA World Cup: ಮೆಸ್ಸಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ

FIFA World Cup: FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸತತ ಏಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೆಸ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮೆಸ್ಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೆಸ್ಸಿಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಅನ್ನು 3-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸತತ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವು (ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು) ದಾಖಲಿಸಿತು.
ಪಂದ್ಯದ 80ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ತಂಡದ ರಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿದ ಫೌಲ್ಗೆ ರೆಫರಿ ಫ್ರೀ ಕಿಕ್ ನೀಡಿದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಸ್ಸಿಯ ಕಿಕ್ನಿಂದ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು. ನೆಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಚೆಂಡು, ಇಬ್ಬರು ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಹಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ನೆಟ್ನ ಎಡ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಯಿತು. ಇದು ಮೆಸ್ಸಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 72ನೇ ಫ್ರೀ ಕಿಕ್ ಗೋಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರ 12ನೇ ಗೋಲು.
Lionel Messi becomes the first player to score in seven consecutive #FIFAWorldCup games 🌟 pic.twitter.com/pMhHcidn7H
ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 202 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 123 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ (145 ಗೋಲುಗಳು) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮೆಸ್ಸಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಒಟ್ಟು 19 ನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೋಲು ಇದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗೆ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ.
ಮೆಸ್ಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ರೊನಾಲ್ಡೊ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ 0-0 ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎರಡನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಹೇಗೋ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ 32 ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ.