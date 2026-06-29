Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /FIFA World Cup: ಮೆಸ್ಸಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ

FIFA World Cup: ಮೆಸ್ಸಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ

FIFA World Cup:  ಲಿಯೋನಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2026ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 29, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:12 AM IST
FIFA World Cup: ಮೆಸ್ಸಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kannada Breaking News LIVE: ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಲರ್ಟ್‌.. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾನ್‌ ಮಸಾಲಾ ಬ್ಯಾನ್‌?
Kannada News Live55 min ago
2
Road accident1 hr ago
3
Trisha Deputy CM1 hr ago
4
Bidadi Town Ship2 hrs ago
5
Dina Bhavishya3 hrs ago