ಭಾರತದ ಏಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿದರೂ ಮೆಸ್ಸಿ ಸಮವಾಗಲ್ಲ! ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಸಂಪತ್ತು ಗೊತ್ತೇ?

ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಏಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗಿಂತ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 15, 2025, 04:23 PM IST
  • ದೇಶದ ಏಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
  • ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹7055 ಕೋಟಿ
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗಿಂತ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಇದೆ

ಭಾರತದ ಏಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿದರೂ ಮೆಸ್ಸಿ ಸಮವಾಗಲ್ಲ! ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಸಂಪತ್ತು ಗೊತ್ತೇ?

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಸದ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಮೆಸ್ಸಿ ಬರಿ ಪುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.ಭಾರತದ ಏಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಧೋನಿ ಸಹ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಮನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ MI! ಹರಾಜು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಅದ್ಭುತ?

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

InsideSportBuzz ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹7055 ಕೋಟಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಾದ ಬಿಸಿಸಿಐನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.ಈಗ ನಾವು ಮೆಸ್ಸಿಯ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಏಳು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆಗಳ ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಭಾರತದ 7 ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು:

ಇನ್‌ಸೈಡ್‌ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಝ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಏಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹1,450 ಕೋಟಿ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ₹1,415 ಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ₹1,060 ಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ₹1,040 ಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ₹800 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ₹240 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹130 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL Auction 2026: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಕಣ್ಣು!

ಭಾರತದ 7 ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗಿಂತ ಮೆಸ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ!

ಈಗ, ಈ ಏಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹5,895 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $1.5 ಬಿಲಿಯನ್). ಮೆಸ್ಸಿಯ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹7,055 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $1.5 ಬಿಲಿಯನ್). ಈ ಏಳು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಮೆಸ್ಸಿ ಇನ್ನೂ ₹1,160 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $1.1 ಬಿಲಿಯನ್) ಆಧಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಾಗಿರುವಂತೆಯೇ, ಮೆಸ್ಸಿ ಕೂಡ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಏಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗಿಂತ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

