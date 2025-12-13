Lionel Messi Net Worth: 38 ವರ್ಷದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಬಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಗೋಲು ಮಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದ ಹೀರೋ ಆಗಿಸಿವೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೆಸ್ಸಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಆಸ್ತಿ ಕುರಿತೂ ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು $850 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಮೆಸ್ಸಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಡಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಜೀವಮಾನದ ಒಪ್ಪಂದವು ಅವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಹೀರೋನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.