English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Lionel Messi Net Worth: 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 13, 2025, 02:55 PM IST
  • ಮೆಸ್ಸಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು
  • ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

Trending Photos

ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಸುಷ್ಮಾರಾಜ್‌ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮರಿ..!
camera icon6
sushma raj tiger photoshoot
ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಸುಷ್ಮಾರಾಜ್‌ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮರಿ..!
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಓಡಾಡಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..!
camera icon5
CM siddaramaiah ̧ helicopter travel expence ̧ 47crore ̧ karnataka governament
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಓಡಾಡಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..!
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.! ಡಿ.16 ರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠೋರ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ
camera icon8
Surya Gochar Dhanu rashi 2025
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.! ಡಿ.16 ರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠೋರ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ
ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರನ್ನೆಲ್ಲ ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ತನಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ಯುವಕನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ! ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇಕೆ?
camera icon6
priyanka Chopra
ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರನ್ನೆಲ್ಲ ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ತನಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ಯುವಕನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ! ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇಕೆ?
ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Lionel Messi Net Worth: 38 ವರ್ಷದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಬಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಗೋಲು ಮಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದ ಹೀರೋ ಆಗಿಸಿವೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೆಸ್ಸಿ, ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌.. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಈ ಟೀಮ್ ಓನರ್‌ ಸಹ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು..!

ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಆಸ್ತಿ ಕುರಿತೂ ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು $850 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.

ಮೆಸ್ಸಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಡಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಜೀವಮಾನದ ಒಪ್ಪಂದವು ಅವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ನನ್ನ ಪತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ʻಆʼ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ".. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಂಬ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಪತ್ನಿ!

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಹೀರೋನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
 

Lionel Messi wealthLionel Messi net worth 2025Lionel Messi total earningsrichest athlete comparisonMessi India tour details

Trending News