Messi vs Mbappe: 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಲಿಯೋನಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ. ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಲಿಯೋನಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 18 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ 16 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪರ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೆಸ್ಸಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ (3 ಗೋಲುಗಳು) ಸಾಧಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೋಲುಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್ ಕ್ಲೋಸೆ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಗೋಲುಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 18 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಗೌರವ ಈಗ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಕೇವಲ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ 5 ಗೋಲುಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಹಾಗೂ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಗೋಲುಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರ ವೇಗ, ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ, ನಿಖರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆಯೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 16 ಗೋಲುಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿರುವ ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೆಸ್ಸಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮುರಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅಗ್ರ ಗೋಲುಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ 18 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ 16 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್ ಕ್ಲೋಸೆ ಕೂಡ 16 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ದಂತಕಥೆ ರೊನಾಲ್ಡೊ 15 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯೇ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಮೆಸ್ಸಿಯ ಸಾಧನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಅವರು 6 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು, ಹಲವು ತಲೆಮಾರಿನ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎಂಬಾಪೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೋಲುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ – ಮೆಸ್ಸಿ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಯುವ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬಾಪೆ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಂಬಾಪೆ ನಡುವಿನ ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಮುಂದಿನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ಮಹಾನ್ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.