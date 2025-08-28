ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ... ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏಕಾಏಕಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ 6 ಆಟಗಾರರು!

Cricketers Who Announced Retirement in 2025: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ 2025ನೇ ವರ್ಷವು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, 2025 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ 18 ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
2025 ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ 4 ತಿಂಗಳುಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 18 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪರ್ವ ಜನವರಿ 2025 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ವರುಣ್ ಆರನ್ ಜನವರಿ 10 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಹಾ ಅವರದ್ದು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ ಅವರು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಕೋಚ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 1 ವಾರದೊಳಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2 ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಮೇ 7 ರಂದು, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೇ 12 ರಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಆರನೇ ಆಟಗಾರರಾದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಪೂಜಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು.
ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಿಗ್ಗಜರು ಸಹ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ 2025 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಕೂಡ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು T20 ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತಮೀಮ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಜನವರಿ 10 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಮಹಮದುಲ್ಲಾ ರಿಯಾದ್ ಮಾರ್ಚ್ 12, 2025 ರಂದು ತಮ್ಮ 39 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಮುಷ್ಫಿಕರ್ ರಹೀಮ್ ಅವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೂರನೇ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು.
18 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ನಿವೃತ್ತಿ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
|ಆಟಗಾರ
|ದೇಶ
|ಸ್ವರೂಪ
|ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕ
|ಮಾರ್ಟಿನ್ ಗುಪ್ಟಿಲ್
|ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
|ALL
|8 ಜನವರಿ 2025
|ತಮಿಮ್ ಇಕ್ಬಾಲ್
|ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
|ALL
|10 ಜನವರಿ 2025
|ವರುಣ್ ಆರನ್
|ಭಾರತ
|ALL
|ಜನವರಿ 2025
|ಶಪೋದರ್ ಜದ್ರಾನ್
|ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ
|ALL
|31 ಜನವರಿ 2025
|ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಹಾ
|ಭಾರತ
|ALL
|ಫೆಬ್ರವರಿ 2025
|ದಿಮುತ್ ಕರುಣರತ್ನ
|ಶ್ರೀಲಂಕಾ
|ALL
|ಫೆಬ್ರವರಿ 2025
|ಮಹಮ್ಮದುಲ್ಲಾ ರಿಯಾದ್
|ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
|ALL
|12 ಮಾರ್ಚ್ 2025
|ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್
|ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್
|ALL
|9 ಜೂನ್ 2025
|ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್
|ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
|ALL
|2 ಜೂನ್ 2025
|ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|ಏಕದಿನ
|ಫೆಬ್ರವರಿ, 2025
|ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|ಏಕದಿನ
|ಮಾರ್ಚ್ 5, 2025
|ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|ಏಕದಿನ, ಜೂನ್ 2, 2025
|ಮುಷ್ಫಿಕರ್ ರಹೀಮ್
|ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
|ಏಕದಿನ
|ಮಾರ್ಚ್ 5, 2025
|ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
|ಭಾರತ
|ಟೆಸ್ಟ್
|12 ಮೇ 2025
|ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
|ಭಾರತ
|ಟೆಸ್ಟ್
|7 ಮೇ 2025
|ಏಂಜೆಲೊ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್
|ಶ್ರೀಲಂಕಾ
|ಟೆಸ್ಟ್
|ಫೆಬ್ರವರಿ 2025
|ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ
|ಭಾರತ
|ALL
|ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2025
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್! ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್