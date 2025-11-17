IPL 2026 Expensive Retain Players: 2026ರ IPL ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ತಂಡಗಳು IPLನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಆಟಗಾರರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನ LSG ತಂಡವು 27 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್: ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರನ್ನ 26.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಿನಿಶಿಂಗ್, ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಾರಣ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ರನ್ನ 23 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರನ್ನ ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು 21 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ: ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾರನ್ನ 18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್: ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರನ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಶೀದ್ ಖಾನ್: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಟಿ-20 ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ 18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್: ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ 18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್: ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 16.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ 13 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಂಕು ತನ್ನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಫೈರ್ಪವರ್ನಿಂದ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.