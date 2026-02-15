English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • T 20 world Cup 2026 IND vs PAK LIVE: ರಣ ರೋಚಕ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ! ಭಾರತ vs ಪಾಕ್‌ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ?

T 20 world Cup 2026 IND vs PAK LIVE: ರಣ ರೋಚಕ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ! ಭಾರತ vs ಪಾಕ್‌ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ?

T 20 world Cup 2026 IND vs PAK LIVE Updates: ಇಂದು (ಫೆಬ್ರವರಿ 15) ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.. ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 15, 2026, 12:01 PM IST

Trending Photos

Gold rate: ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌!ಏರಿದ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಗೋಲ್ಡ್‌
camera icon9
Gold price
Gold rate: ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌!ಏರಿದ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಗೋಲ್ಡ್‌
ರೀಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್‌.. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಪೇಮಸ್‌ ನಟ ನಟಿಯರು ಇವರೇ ನೋಡಿ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೆಟ್‌ ಜೋಡಿ
camera icon7
Bollywood couples
ರೀಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್‌.. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಪೇಮಸ್‌ ನಟ ನಟಿಯರು ಇವರೇ ನೋಡಿ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೆಟ್‌ ಜೋಡಿ
Mahashivratri 2026 : ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಮಂಗಳಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ! ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ
camera icon5
Mahashivratri 2026
Mahashivratri 2026 : ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಮಂಗಳಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ! ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ
ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಟಿಯ ಕೈಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು..
camera icon5
aamir khan
ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಟಿಯ ಕೈಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು..
T 20 world Cup 2026 IND vs PAK LIVE: ರಣ ರೋಚಕ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ! ಭಾರತ vs ಪಾಕ್‌ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ?
Live Blog

T 20 world Cup 2026 IND vs PAK LIVE: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಂದ್ಯವೆಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ಯುದ್ಧದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರು ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದು ಖಚಿತ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 16 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ 13 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಪೂರ್ಣ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ..

ಭಾರತ (ಸಂಭಾವ್ಯ XI): ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (ಸಂಭಾವ್ಯ XI): ಸಯೀಮ್ ಅಯೂಬ್, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ (ನಾಯಕ), ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಶಾದಾಬ್ ಖಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್, ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್, ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್

 

15 February, 2026

India vs PAK t20 world cup 2026ind vs PAK t20 t20 world cup 2026IND vs PAK Live Scoreindia vs Pakistan scorecardT20 World Cup 2026

Trending News