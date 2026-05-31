RCB vs GT IPL 2026 Final: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ.
RCB vs GT IPL 2026 Final: ಗೆಲುವಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಐಪಿಎಲ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 9 ಬೌಂಡರಿ ಇದ್ದ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
RCB vs GT IPL 2026 Final: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ 2ನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನಸಾಗಿದೆ.
Ee Sala Nu Cup Namdu! ❤️🔥🏆
Welcome to the RCB Era, ladies and gentlemen! 😎
You waited, you believed and you stayed… this one’s for you again, 12th Man Army! 🥹❤️#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2026 pic.twitter.com/04qxW21j9q
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 31, 2026
This team is special. 🥹 pic.twitter.com/4ZxYdv374V
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 31, 2026
Virat finishes off in style. 🌟🌟 pic.twitter.com/WVOqA0Bket
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 31, 2026
RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ಆರ್ಸಿಬಿಯ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ 156 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿಯ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕಗಿಸೋ ರಬಾಡಗೆ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 4 ಬೌಂಡರಿ ಇದ್ದ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕಗಿಸೋ ರಬಾಡ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (15) ರಷಿದ್ ಖಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಗಿಸೋ ರಬಾಡಗೆ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ (1) ಕೂಡ ರಷಿದ್ ಖಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ LBWಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 3 ಬೌಂಡರಿ ಇದ್ದ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು.
RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 7 ಬೌಂಡರಿ ಇದ್ದ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ಆರ್ಸಿಬಿಯ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ
RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ಆರ್ಸಿಬಿಯ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ
RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ 156 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕಗಿಸೋ ರಬಾಡಗೆ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 4 ಬೌಂಡರಿ ಇದ್ದ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.
RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ 156 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದ ಗುಜರಾತ್
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಪರ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅಜೇಯ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನ 155ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ದಾರ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಜೋಶ್ ಹೇಜಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದು ಕಪ್ ಎತ್ತಲು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ 156 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
Done all we could and more in the first 2️⃣0️⃣ overs. 🔥
🎯 1️⃣5️⃣6️⃣ needed to add another star to our crest. ❤️ pic.twitter.com/RzlMjYBLgE
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 31, 2026
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಗುಜರಾತ್ 74 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
*ಗುಜರಾತ್ ಆಟಗಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ NoT out ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ
*ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಛಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಲೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ನಮ್ಮದೇ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜರ್ಸಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿದೆ
ಈ ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಗೊಂಡಿದೆ. ಫೋರ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಆದ್ರೀಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನ ನಾಲ್ಕನೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ
*ಗುಜರಾತ್ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
*ಗುಜರಾತ್ ಆಟಗಾರರ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ನಿಂದ ಫೋರ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರು.
RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಆಟಗಾರರು
ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಅತ್ತ RCB ಹುಲಿಗಳು ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ.. ಇತ್ತ ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭ
ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎರಡು ತಂಡ ಆಟಗಾರರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತ್ತು
IPL 2026 Final live: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ RCB ತಂಡ.. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನಡುವಿನ ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ RCB ತಂಡ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
IPL 2026 Final live: ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಬಂದ ಬಾಸ್ ಬೇಬಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
IPL 2026 Final ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಾಸ್ ಬೇಬಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
IPL 2026 Final Live Score: ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ?
IPL 2026 Final live: ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನಡುವಿನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಮಬಲದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: IPL 2026 ಫಿನಾಲೆ GT V/S RCB ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ
GT V/S RCB ಎರಡು ತಂಡಗಳೂ ಐಪಿಎಲ್ನ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಎತ್ತುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ -1ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೇರಿತ್ತು. ಇತ್ತ ಗುಜರಾತ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
IPL 2026 Final LIVE Updates: ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಡುವ 11ರ ಬಳಗ
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ), ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್, ರಾಸಿಖ್ ಸಲಾಮ್ ದಾರ್ / ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಕುಲ್ವಂತ್ ಖೆಜ್ರೋಲಿಯಾ, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌತಮ್ / ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ.
RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ಗೆ ಆಘಾತ
IPL 2026 ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ತಂಡವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮೇ 31 ರ ಭಾನುವಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು, ಹವಾಮಾನವು ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಚಂಡೀಗಢದಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ತಂಡವು ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ಎರಡು ಸಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್.. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟೋಫಿ ಸಹಿಹದತ್ತ ಆರ್ಸಿಬಿ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ ಇಂದೋರ್ ಹುಡುಗ ರಜತ್ ಪಾಟೇದಾರ್ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
*RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ಮತ್ತೆ ಕಪ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆರ್ಸಿಬಿ
2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಪಿ ಗೆದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ 2026ರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಪ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ
* ಇಂದು IPL 2026ಕ್ಕೆ ತೆರೆ
ಸತತವಾಗಿ ಎರಡುವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ IPL 2026ಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಬೀಳಲಿದೆ.
*ಈ ಸಲನೂ ಕಪ್ ನಮ್ದು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಹರ್ಷ ಘೋಷ ಮೊಳಗಿದೆ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ IPL ಫೈನಲ್ ಹಬ್ಬ
