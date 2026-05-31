Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • / RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: IPL 2026 ಮಹಾಸಮರ: ಆರ್‌ಸಿಬಿ vs ಜಿಟಿ ಫೈನಲ್ ಫೈಟ್; ಯಾರಿಗೆ IPL 2026ರ ಕಿರೀಟ
Live Now

RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: IPL 2026 ಮಹಾಸಮರ: ಆರ್‌ಸಿಬಿ vs ಜಿಟಿ ಫೈನಲ್ ಫೈಟ್; ಯಾರಿಗೆ IPL 2026ರ ಕಿರೀಟ

 RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: IPL 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದಿನ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್‌ 19 ನೇ ಸೀಸನ್‌ನ (IPL Final 2026) ಅಂತಿಮ ಫೈನಲ್‌ ಪಂಧ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: May 31, 2026, 04:44 PM IST|Updated: May 31, 2026, 04:44 PM IST
RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: IPL 2026 ಮಹಾಸಮರ: ಆರ್‌ಸಿಬಿ vs ಜಿಟಿ ಫೈನಲ್ ಫೈಟ್; ಯಾರಿಗೆ IPL 2026ರ ಕಿರೀಟ
31 May 2026 04:40 PM (IST)

RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಆಘಾತ 

IPL 2026 ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ತಂಡವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮೇ 31 ರ ಭಾನುವಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು, ಹವಾಮಾನವು ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಚಂಡೀಗಢದಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ತಂಡವು ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

31 May 2026 04:18 PM (IST)

 RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ಎರಡು ಸಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌..  ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟೋಫಿ ಸಹಿಹದತ್ತ ಆರ್‌ಸಿಬಿ

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ ಇಂದೋರ್ ಹುಡುಗ ರಜತ್‌ ಪಾಟೇದಾರ್‌ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

31 May 2026 01:31 PM (IST)

 *RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ಮತ್ತೆ ಕಪ್‌ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 

2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ  ಟ್ರೋಪಿ ಗೆದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 2026ರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಪ್‌ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ

 

* ಇಂದು IPL 2026ಕ್ಕೆ ತೆರೆ 

ಸತತವಾಗಿ ಎರಡುವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ  ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ  IPL 2026ಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಬೀಳಲಿದೆ. 

 

*ಈ ಸಲನೂ ಕಪ್‌ ನಮ್ದು 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಈ ಸಲ ಕಪ್‌ ನಮ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಹರ್ಷ ಘೋಷ ಮೊಳಗಿದೆ

 

Tags:
ipl 2026 final live
RCB vs GT live score
rcb vs gt final live updates
royal challengers bengaluru vs gujarat titans live
ipl final 2026 live score
rcb vs gt live match today
rcb vs gt playing 11
ipl 2026 final toss updates
narendra modi stadium weather report
ahmedabad weather today
RCB Vs GT Scorecard
ipl 2026 winner live
gujarat titans vs rcb final
ipl final match updates
cricket live score today
tata ipl 2026 final
ಆರ್‌ಸಿಬಿ
ವಿರಾಟ್‌
ಜೆಟಿ
ಗಿಲಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Chikkaballapur: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜವರಾಯನಾದ ಆಟೋ! ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಐವರು ಬಲಿ

Chikkaballapur: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜವರಾಯನಾದ ಆಟೋ! ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಐವರು ಬಲಿ

Chikkaballapur road accident8 min ago
2

RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: IPL 2026 ಮಹಾಸಮರ: ಆರ್‌ಸಿಬಿ vs ಜಿಟಿ ಫೈನಲ್ ಫೈಟ್; ಯಾರಿಗೆ IPL 2026ರ ಕಿರೀಟ

ipl 2026 final live12 min ago
3

ಬಡತನದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಾ? ಈ 4 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಜೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀರಿ...

Chanakya Niti23 min ago
4

Karnataka Breaking News LIVE : ಹೊಸ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌, ಇಂದು RCB vs GT ರೋಚಕ ಫಿನಾಲೆ

Kannada news35 min ago
5

RCB vs GT IPL 2026 Final match: ಇಂದು ಧೋನಿ - ರೋಹಿತ್‌ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟುತ್ತಾರಾ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾ

Rajat Patidar36 min ago