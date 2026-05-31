RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: IPL 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದಿನ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್ 19 ನೇ ಸೀಸನ್ನ (IPL Final 2026) ಅಂತಿಮ ಫೈನಲ್ ಪಂಧ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದೆ.
RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ಗೆ ಆಘಾತ
IPL 2026 ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ತಂಡವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮೇ 31 ರ ಭಾನುವಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು, ಹವಾಮಾನವು ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಚಂಡೀಗಢದಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ತಂಡವು ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ಎರಡು ಸಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್.. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟೋಫಿ ಸಹಿಹದತ್ತ ಆರ್ಸಿಬಿ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ ಇಂದೋರ್ ಹುಡುಗ ರಜತ್ ಪಾಟೇದಾರ್ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
*RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ಮತ್ತೆ ಕಪ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆರ್ಸಿಬಿ
2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಪಿ ಗೆದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ 2026ರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಪ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ
* ಇಂದು IPL 2026ಕ್ಕೆ ತೆರೆ
ಸತತವಾಗಿ ಎರಡುವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ IPL 2026ಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಬೀಳಲಿದೆ.
*ಈ ಸಲನೂ ಕಪ್ ನಮ್ದು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಹರ್ಷ ಘೋಷ ಮೊಳಗಿದೆ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ IPL ಫೈನಲ್ ಹಬ್ಬ
RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಕಿರೀಟ ಯಾರ ಮುಡಿಗೇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೇ 31ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು(RCB) ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.