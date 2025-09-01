ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ! ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿರದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ

Baba Vanga prediction about Asia Cup: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಮತ್ತು ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಅವರನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಈಗ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಅಂಧ ಮಹಿಳೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಒಳನೋಟದಿಂದಾಗಿಯೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಜೀವಂತ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಥೋಸ್ ಸಲೋಮ್ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಿಜವಾಗಿವೆ.
ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಜನರನ್ನು ನಡುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸದ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವೋ ಅಥವಾ ಅದು ಕೇವಲ ಅವರ ಭ್ರಮೆಯೋ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಗೊಂದಲದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕುಸಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನವರು 2025 ರಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಏಲಿಯನ್ಗಳ ಈ ಸಭೆಯು ಏಷ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಪ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಫಾ ಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.