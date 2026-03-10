2026 IPL ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ವಿಘ್ನ.. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ LPG ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬಿಸಿ..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈಗ ತಾನೇ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 10, 2026, 11:24 PM IST
  • ಐಪಿಎಲ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ?
  • ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
  • ಐಪಿಎಲ್‌ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಲಿದೆ

ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. LPG ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯು ಮಾರ್ಚ್‌ 28 ರಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿರುವ 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL) ಮೇಲೂ ಕರಿಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯು ದಕ್ಷಿಣದ ನಗರಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿ ಇತರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಂಗ್ರಹವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಖರ್ಚು ಆಗುವ ಆಹಾರದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ (Ministry of Petroleum and Natural Gas) ವು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೃಹಬಳಕೆಯ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್‌ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಪತ್ನಿ.. ಫೈನಲ್‌ ಬಳಿಕ ಏನು ನಡೆಯಿತು?

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯೂ ಐಪಿಎಲ್‌ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆಯಾ ಎಂಬುದ ಕುರಿತು ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್‌ ಧುಮಾಲ್‌ (Arun Dhumal) ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರೆಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗಲೇ ಏನನ್ನು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್‌ ಧುಮಾಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.      

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹನುಮಾನ್‌ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಭೇಟಿ.. ನಾನು ದಿನ ಗಣೇಶ ಟೆಂಪಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

India fuel supplyIndian Premier League 2026Will IPL 2026 be postponedIPL Chairman Arun Dhumal on IPL 2026IPL 2026

