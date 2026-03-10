2026 IPL ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ವಿಘ್ನ.. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ LPG ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬಿಸಿ..!

ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿರುವ 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಮೇಲೂ ಕರಿಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯು ದಕ್ಷಿಣದ ನಗರಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿ ಇತರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಗ್ರಹವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಖರ್ಚು ಆಗುವ ಆಹಾರದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ (Ministry of Petroleum and Natural Gas) ವು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೃಹಬಳಕೆಯ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯೂ ಐಪಿಎಲ್ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆಯಾ ಎಂಬುದ ಕುರಿತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಧುಮಾಲ್ (Arun Dhumal) ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರೆಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗಲೇ ಏನನ್ನು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಧುಮಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
