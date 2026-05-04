ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈಗ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡಗಳೇ ಆಗಬೇಕು.
Mumbai Indians IPL 2026 Playoffs: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪ್ಲೇಆಫ್ನಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೊರ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮುಂಬೈಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ಸೋತರೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಪವಾಡದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾದಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಭಾರೀ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಆಗಿರಲಿವೆ. ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ರನ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಮುಂಬೈ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ಸೋತರೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಬಹುದು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಪವಾಡದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೇವಲ 5 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. 14 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತರೂ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ರನ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಂಬಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ರನ್ರೇಟ್ -0.803 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಸಮಾನವಾದಾಗ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ನಂತಹ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋಲಲಿ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.