  • ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.. RCB ವಿರುದ್ಧ ಗಳಿಸಿರೋದು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ರನ್‌!

ಕಳೆದ ಕೆಲ ಋತುಗಳಿಂದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 17, 2026, 04:34 PM IST
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ..!
Trigrahi Yoga
ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೋಹಿತ್‌, ಬೂಮ್ರಾ ನಡುವೆ ಕಿತ್ತಾಟ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನಡುವೆಯೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ!
8th Pay Commission: ₹69,000 ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ವಾರ್ಷಿಕ 6% ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ NC-JCM ಬೇಡಿಕೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ-ಲವಂಗದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ..
Rishabh Pant and Nicholas Pooran: ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಕೇವಲ 146 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮುಂದೆ ಲಕ್ನೋ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಪರೇಡ್‌ ನಡೆಸಿದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕೇವಲ 15.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಿ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೂ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಅವರನ್ನು 21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಿಟೈನ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಅಂದರೆ 27 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಪೇಮೆಂಟ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 48 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಪಡೆದರೂ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ತೀರ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಆಡಿರುವ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 42 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪೂರನ್‌ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟಗಾರರಲ್ಲೂ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಬೇಕಿದೆ.   

ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡಂಕಿಯ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಅವರು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಔಟಾಗಿರೋದು ಓನರ್‌ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಣದ ಹೊಳೆ ಸುರಿದರು ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ.. ಕಾರಣ RCBಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌?

ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನಿಕೊಲಸ್‌ ಪೂರನ್‌ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು ಈಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಅವರನ್ನು ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೈಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು‌ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ಗೆ ಸೋಲೇ ಗತಿ, 1 ರನ್‌ನಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಸ್‌, ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ʼಅಗ್ರಜʼನಾದ RCB..
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

