ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.. RCB ವಿರುದ್ಧ ಗಳಿಸಿರೋದು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ರನ್‌!

Rishabh Pant and Nicholas Pooran: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಕೇವಲ 146 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಲಕ್ನೋ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇವಲ 15.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಅವರನ್ನು 21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಅಂದರೆ 27 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 48 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಪಡೆದರೂ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ತೀರ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಆಡಿರುವ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 42 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪೂರನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟಗಾರರಲ್ಲೂ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಬೇಕಿದೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಎಲ್ಎಸ್ಜಿಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡಂಕಿಯ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಅವರು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಔಟಾಗಿರೋದು ಓನರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಣದ ಹೊಳೆ ಸುರಿದರು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನಿಕೊಲಸ್ ಪೂರನ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಈಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಅವರನ್ನು ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೈಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
