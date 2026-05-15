LSG team to decide CSK, PBKS, RR playoff path: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೂ ರಿಷಭ್ ನೇತೃತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುವ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ತಂಡವು ಗೆಲ್ಲುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳ ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಬಹುದು. ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 16 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಪ್ಲೇಆಫ್ನ ಇನ್ನುಳಿದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.
ಇವತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಸೋತರೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸೋತೆ ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿದೆ. ತಂಡವು ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮೇ 19 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇ 23 ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸಿಎಸ್ಕೆಯಂತೆಯೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುವ ತಂಡಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ತಂಡ, ಉಳಿದ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎನುವುದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಆಡಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು CSK, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ತಂಡ ಎನಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿರುವ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಗೆಲ್ಲುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳ ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕಬಹುದು. ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವು CSKಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.