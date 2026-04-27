LSG vs KKR: ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಬಳಿಕವೂ ಲಕ್ನೋದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಗೆ ಈತನೇ ಖಳನಾಯಕ!

LSG vs KKR: ಲಕ್ನೋದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏಕನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ (BRSABV Ekana Cricket Stadium)ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯವು 20 ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ ಟೈ ಆದಾಗ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಡಿಸಲಾಯಿತು. KKR ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಗೆದ್ದರೆ, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು.
ಅಂದಹಾಗೆ ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ವರೆಗೂ ಏಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 156 ರನ್ಗಳ ಸುಲಭ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡದೆ, ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಲಕ್ನೋದ ಈ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಾರಣ? ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಕೇವಲ 156 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್
ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಲಕ್ನೋ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಕೆಆರ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಕೇವಲ 156 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಲಕ್ನೋ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಕೆಕೆಆರ್ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಕ್ನೋ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಲು ತಿಣುಕಾಡಿತು. ಓಪನರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 42 ರನ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಆದರೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡಿದರು. ಅವರು 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಪಂದ್ಯವು ಡೆಡ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತೋರಿದ ಕ್ಷಣ ಇದು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮೊದಲೇ ಸೋಲು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಎಡವಟ್ಟು!
ಲಕ್ನೋಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸೋಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದ ಲಕ್ನೋಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಲಕ್ನೋದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡರು. ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆದ ಬಳಿಕ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇವಲ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ ಎಸೆದ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು. ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಆದೆರ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಲಕ್ನೋ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಕೆಕೆಆರ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿತು.
ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಸತತ ವೈಫಲ್ಯ!
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ಪರ ಒಂದೇ 1 ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ 22 ರನ್. ಅವರು 4 ಬಾರಿ ಒಂದಂಕಿಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪೂರನ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ವಿಫಲರಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ನೋ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಖಳನಾಯಕ ಪೂರನ್ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.