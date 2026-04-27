LSG vs KKR: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿ ಬಾರಿಗೆ LSG vs KKR ತಂಡದ ನಡುವೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಂಪೈರ್ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು. ಸದ್ಯ ಅಂಪೈರ್ಗಳ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೆ. ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ತಂಡ ಲಕ್ನೋ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಗೆದ್ದಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಬೇಕಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡವು ನೀಡಿದ್ದ 156 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ 12ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿತು. ಕೆಕೆಆರ್ ಬೌಲರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ ಎಸೆದ ಆ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಶಾಟ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಚೆಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಯಿತು. ಟಿವಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು 63 ಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ತೋರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಪೈರ್ ಅದನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕೇವಲ 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಣಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ನೋ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅಂಪೈರ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 2ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮೈನಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ನಂತೆಯೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವು ಟೈ ಆಗಿತ್ತು. ಆ12 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಲಕ್ನೋ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಲಕ್ನೋ ತಂಡವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿತು.
ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು,ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂಪೈರ್ಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ? ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಪೈರ್ಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ನೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆದ ನಂತರ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಲಕ್ನೋ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಅಂಪೈರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರವು ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
