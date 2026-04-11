IPL 2026: ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದ ಅಪ್ಪ!

Mukul Choudhary Life Story: ಆತ ಮೊದಲ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಲು 8 ಎಸೆತಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ... ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ ಔಟಾಗಿದ್ದ... 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ತೊಪತಪನೆ ಉದುರಿಹೋಗಿದ್ದವು... ಕೆಕೆಆರ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ಕೆಂಡದುಂಡೆಗಳನ್ನೇ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ 4 ಓವರ್ ಎಸೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ 13 ರನ್ಗಳು. ಮಿಕ್ಕ ಬೌಲರ್ಗಳೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ರನ್ ಹೊಡೆಯಲು ತಿಣುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. 7 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆಡಲು ಬಂದ ಬೌಲರ್ ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದೇನೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. 16 ಓವರ್ ಮುಗಿದಾಗ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ಗೆಲ್ಲಲು 54 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಿದ್ದವು.
ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವನೊಬ್ಬನೇ... ಇವನಾದರೂ ಏನು? ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಡಿರುವುದು ಕೇವಲ 3ನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚು. ಮೊದಲ 2 ಮ್ಯಾಚುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಒಮ್ಮೆ 14, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ 2. ಇನ್ನೇನು ಲಕ್ನೋ ಸೋತೇಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈತನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓಡುತ್ತಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ನೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಾಮೆಂಟರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಈ ಮ್ಯಾಚು ಕೆಕೆಆರ್ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಾಯ್ತು ಅಂತಾ ರಾಗ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದವೋ ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಶೈಲಿಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ನೋಡಿ. ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆತನ ಓಟ ಶುರುವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪೋಣಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಈ 21 ವರ್ಷದ ಪೋರ. ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಗೆಲ್ಲಲು 30 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಸೆದ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕುಲ್ 16 ರನ್ ದೋಚಿಬಿಟ್ಟ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಬಂದವನು ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಆವೇಶ್ ಖಾನ್. ಆತ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ. ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಕುಲ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಆತ ಸಿಂಗಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ ಮುಕುಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ. ಗೆಲ್ಲಲು 7 ರನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು, ಅದು ಕೇವಲ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ. ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ ಜಾಣ ಬೌಲರ್. ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಕರ್ ಎಸೆದರೂ ಈ ಹುಡುಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಎಸೆದರೆ ಚೆಚ್ಚಿಯೇ ಚೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಚೆಂಡು ಇವನ ಕೈಗೆ ಸಿಗಬಾರದು ಅಂದುಕೊಂಡು ಸತತ 2 ಎಸೆತ ವೈಡ್ ಯಾರ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದ. ಎರಡೂ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ರನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮುಕುಲ್ಗೆ.
ಈಗ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಕಡೆ ವಾಲಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ವೈಭವ್ 5ನೇ ಎಸತವನ್ನೂ ವೈಡ್ ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವೈಡ್ ಯಾರ್ಕರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಕುಲ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದನೋ ಏನೋ ಚೆಂಡು ಕವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪವಾಡದಂಥ ಹೊಡೆತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೋರು ಸಮಸಮವಾಗಿಹೋಯಿತು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ರನ್. ವೈಭವ್ ಸ್ಲೋ ಬೌನ್ಸರ್ ಎಸೆದ. ಮುಕುಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರೂ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಮುಕುಲ್ ಮತ್ತು ಆವೇಶ್ ರನ್ ಓಡಿದರು. ರನೌಟ್ ಮಾಡಲು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ನೋಗೆ ಬೇಕಿದ್ದ ರನ್ ಸಿಕ್ಕೇಬಿಟ್ಟಿತು.
ಬೇರೆಯವರ ಕಥೆ ಹಾಗಿರಲಿ, ಸ್ವತಃ ಲಕ್ನೋ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಈ ಗೆಲುವನ್ನ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೋಲುವ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಓನರ್ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕೈಲಿ ಬೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಬ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಿಷಬ್ ಪಂಥ್ಗೆ ಈ ಗೆಲುವು ಅದೆಂಥಾ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತೋ ಏನೋ. ಅವನು ಓಡಿ ಬಂದು ಮುಕುಲ್ನನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುವಾಗ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣ ಜುಂಜುನು ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿತ್ತು. ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಎಂಬ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಊರು ಅದು. ಮುಕುಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ದಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದವರು.
ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ದಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಕನಸಿತ್ತಂತೆ. ತಮಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಅವರು ಮದುವೆಯಾದರು.. ದೇವರ ಹರಕೆಯಂತೆ ಮಗನೂ ಹುಟ್ಟಿದ. ತಮ್ಮ ಕನಸು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಗನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲಿಯಲು ಹಚ್ಚಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರು. RAS (ನಮ್ಮಲ್ಲಿ KAS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇದ್ದಂತೆ) ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದವರು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಗನನ್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತ ಹೋದರು. ಈ ಹುಡುಗ ಜೈಪುರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಹೊರಟಾಗ ತಾಯಿ ಸುನೀತಾ ಚೌಧರಿ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆ ನಿಂತರು.
ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ. 2023ರಲ್ಲೇ ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ರನ್ಗಳು ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ತಂಡದಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಆದ. ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮ 2025ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡ. 2025ರ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟೂರ್ನಿ ಇವನ ಪಾಲಿಗೆ ವರದಾನವಾಯಿತು. 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 198ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 173 ರನ್ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ. 5 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆತ 13 ಸಿಕ್ಸರ್ ಚೆಚ್ಚಿದ್ದ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈತನ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿದ್ದವು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಮುಕುಲ್ 2.6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪಾಲಾದ.
ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ರಾಹುಲ್ ತೇವಾಟಿಯಾ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಸಾಲಿಗೆ ಈಗ ಮುಕುಲ್ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗ ನಗುನಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡ. ನನಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಇವನು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುಕುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಚೆಂಡುಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ದಾಟುತ್ತವೆ. ಆತನ ಮಣಿಕಟ್ಟು ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟನ್ನ ರಿವ್ರನೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಕಲೆ ಇವನಿಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮೇಲಿನ ಆತನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. 21 ವರ್ಷದ ಈ ಹುಡುಗ ಹೀಗೇ ಆಡುತ್ತ ಹೋದರೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಾಧಕನ ಕಥೆ ಹಾಗಿರಲಿ... ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದ ಅಪ್ಪನೇ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ. ಮುಕುಲ್ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ ಹೊಡೆದು ಸೋತೇ ಹೋಗಿದ್ದ ಮ್ಯಾಚನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಅಪ್ಪ ದಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಗೆ ಕುಣಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿರುತ್ತಾರೋ ಏನೋ?
(✍- ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಸಿ.)