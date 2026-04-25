English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Sports
  • ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌... ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಗೆ ಬಂತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌!

ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌... ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಗೆ ಬಂತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌!

Lungi Ngidi Injury: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಆಟಗಾರ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.

Written by - Chetana Narayan Devarmani | Last Updated : Apr 25, 2026, 08:20 PM IST
  • ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
  • ಐಪಿಎಲ್‌ ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಗೆ ಬಂತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌
  • ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡ ಆಟಗಾರ

Trending Photos

ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಮತ್ತೆ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌
camera icon5
CSK vs MI
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಮತ್ತೆ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಲವಂಗದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌: ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ.. ಒಂದೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ!
camera icon6
Onion juice
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಲವಂಗದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌: ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ.. ಒಂದೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ!
ಎಣ್ಣೆ-ಸಿಗರೇಟ್‌ ಚಟ ಇರೋರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಾದ್ರು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Health Tips
ಎಣ್ಣೆ-ಸಿಗರೇಟ್‌ ಚಟ ಇರೋರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಾದ್ರು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಮಾಡದ &#039;ಶತಕಗಳ&#039; ಮುಜುಗರದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು!
camera icon6
Royal Challengers Bangalore
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಮಾಡದ 'ಶತಕಗಳ' ಮುಜುಗರದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು!
ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌... ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಗೆ ಬಂತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌!

Lungi Ngidi Injury: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೇ ತುರ್ತು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಮೇಲೇಳಲಾಗದಷ್ಟು ಗಾಐಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಮೈದಾನಕ್ಕೇ ಕರೆಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? 

ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಎಸೆದ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಲಾಂಗ್-ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿದ ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಹಿಂಬದಿಗೆ ವಾಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು. ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಬಲವಾಗಿ ಟರ್ಫ್‌ಗೆ ಬಡೆದಿದೆ.  

ಹೀಗೆ ಬಿದ್ದ ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಎದ್ದೇಳಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾದ ಕಾರಣ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದರು. ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಅವರನ್ನು ಆಂಬಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ಒಂದು ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಅವರ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

 

 

ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಅವರ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಯಾರು?

ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಆದ ಗಾಯದ ನಂತರ, ವಿಬ್ರಾಜ್ ನಿಗಮ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಆಟದ ನಿಯಮಗಳು ವಿಬ್ರಾಜ್ ನಿಗಮ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಗಾಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಿಬ್ರಾಜ್ ನಿಗಮ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿತು.

20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 264 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು 

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು 264 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪರ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 67 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 16 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 9 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 152 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇಡೀ 20 ಓವರ್‌ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದರು.

ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ದಾಖಲೆ  

ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು - ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (175*) ಮತ್ತು ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ (158*) - ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್‌ಗಿಂತ ಮೇಳಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯನೊಬ್ಬ ಗಳಿಸಿದ ಮುಂದಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 141 ರನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

11 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 91 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಔಟಾದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಕೇವಲ 96 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 220 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

ಪವರ್‌ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ

265 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ಪವರ್‌ಪ್ಲೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ 116 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಮೊದಲ 10 ಓವರ್‌ಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 147 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 2 ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 43 ರನ್ ಮತ್ತು 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 9 ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 76 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. 

ಪಂಜಾಬ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ : 

ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೀಸನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 262 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು.. ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ KL ರಾಹುಲ್‌ ಏನು ಹೇಳಿದರು?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ KL ರಾಹುಲ್‌ ಶತಕ.. IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಟಾಪ್‌- 10 ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು!

About the Author

Chetana Narayan Devarmani

"ಚೇತನಾ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Lungi Ngidi InjuryLungi Ngidi Head InjuryPunjab KingsIPL 2026Delhi capitals

Trending News