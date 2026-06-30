Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಟುಂಬ!.. Shashank ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು!

ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಟುಂಬ!.. Shashank ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು!

Ipl cricketer shashank singh: ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ನಿವೃತ್ತ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶೈಲೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 30, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:45 PM IST
ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಟುಂಬ!.. Shashank ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು!
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Note Ban: 10, 20, 50, 100 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
fake currency ban message59 min ago
2
Hacked to death1 hr ago
3
boy orders Google TV1 hr ago
4
EPFO2 hrs ago
5
Government School Uniform Karnataka2 hrs ago