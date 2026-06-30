/ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಟುಂಬ!.. Shashank ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು!

Ipl cricketer shashank singh: ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ನಿವೃತ್ತ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶೈಲೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಈಗ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಲಿಪಶು, ತನ್ನನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಥಳಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರೇವಾ ನಿವಾಸಿ ವಿಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಅಡುಗೆಯವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ಭೋಪಾಲ್ಗೆ ಕರೆತಂದು ಶೈಲೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 15,000 ರೂ. ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆಯವನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜೂನ್ 25 ರಂದು ಅವರು ನೀಲ್ಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರು. ನಿವೃತ್ತ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಮಗಳು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ, ಶೈಲೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು.
ಫೋನ್ ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಕೋಪಗೊಂಡು ವಿಪೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದರು. ಶೈಲೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಅವರ ಮಗ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಾಲಕ ಮಿಶ್ರಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಮೂವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಿದರು ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವೆಚ್ಚದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ 1000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಪೇಂದ್ರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಭಯಭೀತರಾದ ಬಲಿಪಶು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.