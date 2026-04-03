ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಮಂಡಳಿ: ಭಾರೀ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಮೆರಿಟ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌!!

Indian Premier League 2026: ಸೈನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್, ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಮುಝರಬಾನಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು.
4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ವರುಣ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತೆ? ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸರದಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಬ್ಬರ: ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೇರ್ಪಡೆ!
ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ 25% ದಂಡ & 1 ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಎಲ್ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಔಟಾದ ಬಳಿಕ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಹೊರಡುವಾಗ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.3ರಡಿ ಅವರು ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಪರಾಧವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಕಡಿತ!
ಐಪಿಎಲ್ ಮಂಡಳಿಯು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ 25% ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುವ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಶೆಫರ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್!' - ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನುಕರಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ!
ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟ
ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಕೇವಲ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ 80ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು. 6ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಔಟಾದಾಗ, ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 82 ಆಗಿತ್ತು. 9ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಔಟಾದಾಗ, ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 112 ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದು ಹೈದಾರಾಬಾದ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 226 ರನ್ಗಳನ್ನ ತಲುಪಲು ಮತ್ತು 65 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದರು, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದ ಅಭಿಷೇಕ್ 15 ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.