/ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್ ವಾಪಸಾತಿ ಫಿಕ್ಸ್! ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕೈ ತಪ್ಪುತ್ತಾ‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟೆನ್ಸಿ?

Shreyas Iyer’s Captaincy Under Threat After Shocking Series Defeats: ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸೋಲು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಿರುಗಿಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋತಿದ್ದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕತ್ವವೇ ತಪ್ಪಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಮೇಜರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್!
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಗಳು ಫಲಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಆನ್-ಫೀಲ್ಡ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗಿನಿಂದಲೂ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ತಂಡದ ಗ್ರಾಫ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲು ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಂಗೆಡಿಸುತ್ತಿದೆ?
ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಸುಗೂಸು. ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತ್ನದ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸರಣಿ ಸೋಲು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಪ್ಪುಗಳೇನು?
ದುರ್ಬಲ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡ ಮಂಡಿಯೂರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ? ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಆನ್-ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಂಡ ಸೋಲಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರನ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿಬಿಟ್ಟರು ಎನ್ನುವ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಬಳಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ದವೂ ಅದೇ ಕತೆ!
ದುರ್ಬಲ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಸೋತ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರಾ ಎಂದರೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೊಚ್ಚಿಗೇಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ.
ಅಯ್ಯರ್ ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿತಾ?
ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೂಡ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗಳ ಸೋಲಿಕ್ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ತಂದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯರ್ ಪೈಕಿ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್?
ಈಗ ಹಿಂದಿನ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಡುವೆ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್? ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ, ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆನ್-ಫೀಲ್ಡ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲ ತರುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಯಾದವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವರು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು 'ಐರನ್ ಲೆಗ್' ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರುವವರು ಇದು ಭಾರತ ತಂಡದ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಶೆಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 37 ರನ್. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಫಾರಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕೂರಿಸುವಂತಹ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಆನ್-ಫಿಲ್ಡ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಗಷ್ಟೇ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಉಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.