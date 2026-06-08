Manav Suthar took 7 wickets: ಭಾರತದ ಯುವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ (Manav Suthar) ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಿಂಚಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಅಫ್ಘಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 300 ರನ್ಗಳಿಂದ ಭಾರತವು ಸೋಲಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಯುವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು, ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಾನು ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಿಚ್ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಗಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಕಲಿತ ಪಾಠವೆಂದರೆ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಚ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಮಾನವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುತಾರ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 22 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿ 33 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 29 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.
ಈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಬೇಗನೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಪಿನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯುವ ಬೌಲರ್ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀಗಿಸಿದರು.