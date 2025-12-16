English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಯಂಗ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸುರಿದ RCB.. ಈ ಮಂಗೇಶ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕೊಡಬಹುದಾ..?

ಯಂಗ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸುರಿದ RCB.. ಈ ಮಂಗೇಶ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕೊಡಬಹುದಾ..?

ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ. ಯುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತ ಕೊಟ್ಟ ಆರ್‌ಸಿಬಿ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 16, 2025, 08:04 PM IST
  • ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌‌ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ -ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ನಡುವೆ ಬಿರುಸಿನ ಪೈಪೋಟಿ
  • ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿರುವ ಮಂಗೇಶ್‌ ಯಾದವ್‌

ಯಂಗ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸುರಿದ RCB.. ಈ ಮಂಗೇಶ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕೊಡಬಹುದಾ..?
ಕೃಪೆ; RCB

ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರಿಮೀಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (ಐಪಿಎಲ್‌) ನ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಂಗ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಗಿರುವ ಮಂಗೇಶ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರನ್ನು 5.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಮಂಗೇಶ್‌ ಯಾದವ್‌ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗೇಶ್‌ ಯಾದವ್‌ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ನಡುವೆ ಬಿರುಸಿನ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಹೋಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ 5.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕರೆಯಿತು. ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಕೂಗದ ಕಾರಣ ಯುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಾಲಾದರು. 

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಮಂಗೇಶ್‌ ಯಾದವ್‌ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಿಮೀಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ್ದರು. ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ ಆಗಿರುವ ಮಂಗೇಶ್‌, ಲೆಫ್ಟ್‌ ಅಂಡ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಪಾಲಾದ 2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌.. IPL Auctionನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ?

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌, ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಾಕೋಬ್‌ ಡಫಿ ಹಾಗೂ ಇದೀಗ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಂಗೇಶ್‌ ಯಾದವ್‌ರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಹಣ ಉಳಿದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಮೇಲೆ CSK ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸುರಿದಿದ್ದು ಏಕೆ.. ಯಾರು ಈ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೀರ್‌?

