ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯನ ಮೊದಲು ಹೊರಗಿಡಿ, ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಭಾರೀ ಬೆಂಬಲ!

Hardik Pandya vs Rohit sharma: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ. ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮುಂಬೈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣೋದು ಅನುಮಾನ. ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ಕೋಪ ಹೊರ ಹಾಕಿ ನಾವು ಈಗ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನ ಅಂಗಳ ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2015 ರಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 2023 ರವರೆಗೆ ಐದು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕತ್ವವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಊಹಿಸದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಯಕತ್ವವು ಸರಿಯಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ವಿರದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?, 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದಾ?. ಮೊದಲು ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ರೆ ಆಟದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬುಮ್ರಾಗೆ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಯಾಕೆ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು?. ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವಿದ್ದರೂ ಪಾಂಡ್ಯ ಆ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೊಗಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನೋಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಹಾರ ಬಯಸಿದರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಬೇಕು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಂಬೈ ಪರ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
