/ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಬಾರದು.. ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಆಡುವುದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ!

Marijanne Cup and Anaya Bangar: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರ ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಅವರ ಮಗಳು ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್ ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್ ಅವರು ವುಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI)ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ (BBL) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಆಡಲು ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್ ಅವರು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಲೀಗ್ (BBL) ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಆಡಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಹಿಳಾ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮರಿಜಾನ್ನೆ ಕಪ್ (Marizanne Kapp) ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಿಬಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮರಿಜಾನ್ನೆ ಕಪ್, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಹಿಳಾ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮರಿಜಾನ್ನೆ ಕಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ, ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್ ಅವರು ಲಂಗ ದೃಢೀಕರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನತ್ತ ಸಾಗುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ರವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮರಿಜಾನ್ನೆ ಕಪ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ ಅವರು ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತ ದಿಟ್ಟ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ದಿನ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್ ಅವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.