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ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಬಾರದು.. ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಆಡುವುದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ!

ಅಲ್ಲದೇ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತ ದಿಟ್ಟ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್‌ ಲೀಗ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ಲೀಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 28, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:57 PM IST
ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಬಾರದು.. ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಆಡುವುದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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