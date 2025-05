ಪ್ಲೇ ಆಫ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಆರೋಪ... ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಅಂಬಾನಿ ಟೀಂ!! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

match fixing controversy: ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಮೇ 21 ರಂದು ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಗೆದ್ದು ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಮುಂಬೈನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗದ್ದಲ ಎದ್ದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಪೈರ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಗೆ 181 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ 4.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 27 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿಪ್ರಾಜ್ ನಿಗಮ್ ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದರು. ಅಂಪೈರ್ 4 ರನ್ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಆಚೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಪೈರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ ಅವರ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪರ ಪೊರೆಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಐದನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಸೆದ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಂಪ್ಡ್ ಆದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಂಪೈರ್ ಮುಂಬೈ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್‌ ಅಂಪೈರ್ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವಾರು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊರೆಲ್ ಕ್ರೀಸ್‌ನೊಳಗೆ ಇದ್ದು, ಅವರ ಕಾಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 59 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಆದರೆ ದೆಹಲಿ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

Wow, what a thriller!

Not the match — the decisions.

Abishek Porel was safe as houses, but hey… when it’s #MIvsDC, strange things happen.

MI’s 12th man strikes again — and no, it's not a player.@IPL @BCCI — cricket or scripted drama?#DCvsMI pic.twitter.com/kypiLK8hez

— Manglam Mishra (@ManglamMis67977) May 21, 2025