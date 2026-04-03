ಒಂದು ಸಲ IPL ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜೇತ, ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್‌.. ಈಗ ಕಸ ಆಯುತ್ತಿರೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. Video

Matthew Hayden collect garbage: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಐಪಿಎಲ್ನ ನಿಜವಾದ ಮೋಜು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಒಮ್ಮೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಟ್ (ಮುಂಗುಸಿ ಬ್ಯಾಟ್) ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಡನ್ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ಹೇಡನ್ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿದ್ದಿರುವ ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕಸವನ್ನು ಎತ್ತುವುದು ಅವರ ಕೆಲಸವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಹಿರಿಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದು ಬಯಸಿದರೆ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಆಯುದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ಎಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಂದ, ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಕೋಚ್ ಒಬ್ಬರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಡನ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು 2010ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿದಾಗ ಹೇಡನ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೇಡನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು.
"Foreign coach teaching civic sense." 🇮🇳
IPL team Gujarat Titans' batting coach,
Matthew Hayden, collected garbage from the cricket ground and disposed of it properly.
Dear Indian cricketers, you are a celebrity. At least follow basic cleanliness ethics. pic.twitter.com/ctSPJrMfar
— Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) April 2, 2026