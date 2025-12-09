ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದ ತಂದೆ.. ಅಪ್ಪನ ಮಾತಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಮುಜುಗರ, ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು?

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಸಿಸ್ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೋ ರೂಟ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸದಿದ್ದರೇ ನಾನು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೆಡನ್ ಅವರು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರ ಮಗಳು ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೆಡನ್ ಅವರ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರೂಪಕಿ ಆಗಿರುವ ಗ್ರೇಸ್ ಹೆಡನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದವಳು ಆದರೂ ಜೀನವದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೋ ರೂಟ್ ನೂರು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ ಹೆಡನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದು ರೂಟ್ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರು ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೆಡನ್ ಅವರು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಶಪಥಗೈದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೂಟ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲಾ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಎಂದು ಗ್ರೇಸ್ ಹೆಡನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಬ್ಬಾದ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಶಸ್ನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜೋ ರೂಟ್ ಮನಮೋಹಕವಾದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಆಶಸ್ನಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಅವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶತಕ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದಲೇ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೆಡನ್ ಅವರ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿದಂತೆ ಅಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೋ ರೂಟ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸದಿದ್ದರೇ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೆಡನ್, ಅಂದು ಎಂಸಿಜಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸುತ್ತ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ರೂಟ್ 138 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಿದರು.
