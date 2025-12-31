English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • RCBಗೆ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ.. ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಶತಕ, ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ ಕಲೆ ಹಾಕಿರೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್‌

RCBಗೆ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ.. ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಶತಕ, ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ ಕಲೆ ಹಾಕಿರೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್‌

ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 31, 2025, 05:30 PM IST
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಮೂರನೇ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು
  • ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಯಾಂಕ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌
  • ಕೇವಲ 6 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 21 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ ಮನೋಹರ

RCBಗೆ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ.. ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಶತಕ, ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ ಕಲೆ ಹಾಕಿರೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್‌

ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ತನ್ನ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಪುದುಚೇರಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಬ್ಬರಿಸಿರುವ ಕರುನಾಡಿನ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಮಯಾಂಕ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಇಬ್ಬರು ಅಬ್ಬರದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಕೇವಲ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 363 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಪುದುಚೇರಿ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿತು. ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಓಪನರ್‌ಗಳಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾಯಕ ಮಯಾಂಕ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಹಾಗೂ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಎದುರಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದರು. 

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ 124 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ    15 ಬೌಂಡರಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 132    ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಓಪನರ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಕೂಡ ಆರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಅವರು, 116 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಫೋರ್‌ ಹಾಗೂ    4 ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 113    ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶೀಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಓಪನರ್ಸ್‌ 228 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCBಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್.. ಭರ್ಜರಿ 18 ಬೌಂಡರಿ, ಸ್ಫೋಟಕ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿರೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣ್‌ ನಾಯರ್‌ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ 4 ಅಮೋಘವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 62 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ಸ್ಮರಣ್‌ 21, ಮನ್ವಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 3, ಅಭಿನವ್‌ ಮನೋಹರ ಕೇವಲ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಫೋರ್‌, 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 21 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 363 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ.

ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಬರೋಡಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೃನಾಲ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಖುಷಿ ಸಂಗತಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ನೋವಿನ ಸುದ್ದಿ.. ಏಳು ವರ್ಷ ಕೋಮಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ನಿಧನ..!

