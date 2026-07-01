/FIFA World Cup 2026 ರಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ.. 1986ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ Round of 16 ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ!

Mexico Reach FIFA World Cup Round Of 16: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ನಾಕೌಂಟ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಸ್ವೀಡನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16ಗೆ ಬಿಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡವೊಂದಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 1986ರ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು?.
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ (Ecuador) ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ (Mexico) ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯಿತು. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ಗೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32ರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ.
ಇದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು. ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲು ಮಾಡಿತು. 1986ರ ಬಳಿಕ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಶೀಟ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹತ್ವದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು FIFA ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ X ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವು 1986 ರ ನಂತರ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಮೊದಲ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸತತ ಹೊರಗುಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32 ಹಂತದ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಟ್ರೈ ತಂಡವು ತನ್ನ ಅಜೇಯ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಿಸಿತು.
Guadalajara, Mexico tonight….incredible vibes pic.twitter.com/5fz5QOA1bd
— Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) July 1, 2026