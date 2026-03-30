MI vs KKR: 220 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ KKR ಸೋತಿದ್ದು ಏಕೆ? ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗ..

ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವು ರನ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 220 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (ಎಂಐ) ಕೇವಲ 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಕಳೆದ ಏಳು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ 220 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿರದ ಮುಂಬೈ ಈ ಬಾರಿ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.
ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಕೆಕೆಆರ್ ಸೋಲಲು ಪ್ರಮುಖ 5 ಕಾರಣಗಳು ಇಂತಿವೆ:
1. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್-ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರ:
ಮುಂಬೈ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಿಂದಲೇ ಕೆಕೆಆರ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈ ಕೇವಲ 4.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪಿತು. ರೋಹಿತ್ ಕೇವಲ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ರಿಕಲ್ಟನ್ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ 148 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
2. ಕೆಕೆಆರ್ ನ ಅನುಭವಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ:
ಕೆಕೆಆರ್ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಸ್ವತಃ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ, ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನನುಭವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ ಅವರಂತಹ ಬೌಲರ್ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ರನ್ ನೀಡಿದರು. ವೈಭವ್ ತಮ್ಮ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಮುಜರಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 24 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಯುವ ಬೌಲರ್ಗಳು ವಿಫಲರಾದರು..
3. ನಾಯಕ ರಹಾನೆ ಗಾಯಗೊಂಡರು.. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ:
ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಮೈದಾನ ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಬೌಲಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ರಹಾನೆ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕೆಕೆಆರ್ನ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು.
4. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು:
ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ, ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ರಿಕಲ್ಟನ್ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು (4 ಬೌಂಡರಿ, 8 ಸಿಕ್ಸರ್) ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಿಕಲ್ಟನ್ ನೀಡಿದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
5. ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸದ ಪಿಚ್.. ಮುಂಬೈನ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್:
ವಾಂಖೆಡೆ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಅಪ್ ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಔಟಾದ ನಂತರವೂ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (16), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (20) ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (18 ನಾಟ್ ಔಟ್) ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೆಕೆಆರ್ನ ಸ್ಪಿನ್ ಜೋಡಿ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (48 ರನ್) ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ (30 ರನ್) ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಮನ್ ಧೀರ್ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿ ಮುಂಬೈಗೆ 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.