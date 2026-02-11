20 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಂತ್ಯ: ವಿಶ್ವವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ದ..

ಮುಂಬರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೊನೆಗೂ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಪಿಸಿಬಿ ಐಸಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಆಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯು-ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಈಗ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್ ವಾಘನ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಗಿದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಮೈಕೆಲ್ ವಾಘನ್ ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಗೆ ಯುಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಾಘನ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಆಡಬೇಕು. 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಯುಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ ಸರಣಿ 2007 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿತು.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ODIಗಳನ್ನು 2-3 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು 0-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತ ತಂಡವು 2004 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. 1989 ರ ನಂತರ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ODI ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಭಾರತ ತಂಡವು 2006 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು 0-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತರು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಕೇಳಲು ಅದ್ಭುತವೆನಿಸಿದರೂ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
