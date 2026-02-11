English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
20 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಂತ್ಯ: ವಿಶ್ವವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ದ..

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್ ವಾಘನ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಕುರಿತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 11, 2026, 08:37 AM IST
  • ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್
  • ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌.
  • 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿ.

ಮುಂಬರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೊನೆಗೂ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಪಿಸಿಬಿ ಐಸಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಆಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯು-ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಈಗ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್ ವಾಘನ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಗಿದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಮೈಕೆಲ್ ವಾಘನ್ ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಗೆ ಯುಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಾಘನ್ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಆಡಬೇಕು. 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಯುಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆರಳಿಸುವ ಯತ್ನ! ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಡ್ಯಾಮಾ..

ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ ಸರಣಿ 2007 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿತು.

ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ODIಗಳನ್ನು 2-3 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು 0-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತ ತಂಡವು 2004 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. 1989 ರ ನಂತರ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ODI ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಭಾರತ ತಂಡವು 2006 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು 0-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತರು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಕೇಳಲು ಅದ್ಭುತವೆನಿಸಿದರೂ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಶಿಶುವಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಕ್ರೂರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.. T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಸೋಲು, ಏರಡು ಗೆಲುವು ಕಂಡ ಈ ಟೀಮ್‌ಗಳು!

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

