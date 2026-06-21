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FIFA World Cup ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಬಾರೀ ವಿಚಿತ್ರ.. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ Red Card..

ವೀಡಿಯೊ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಮಿರಾನ್‌ಗೆ ರೆಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮಿಗುಯೆಲ್ ಅಲ್ಮಿರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.  

Written ByBhimappa
Published: Jun 21, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:18 PM IST
FIFA World Cup ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಬಾರೀ ವಿಚಿತ್ರ.. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ Red Card..

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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