Miguel Almiron is red carded: 2026 FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪರಾಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ನಡುವಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಪರಾಗ್ವೆಯ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಮಿಗುಯೆಲ್ ಅಲ್ಮಿರಾನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬಳಿ ಫೌಲ್ ಆದ ನಂತರ ಮಿಗುಯೆಲ್ ಅಲ್ಮಿರಾನ್ (Miguel Almirón) ಮತ್ತು ಮೆರ್ಟ್ ಮುಲ್ಡರ್ (Mert Mulder) ನಡುವೆ ಬಿಸಿಯಾದ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಮಿರಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಡರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ರೆಫರಿ ಇವಾನ್ ಬಾರ್ಟನ್ (Evan Barton)ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ರೆಫರಿ ವೀಡಿಯೊ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಮಿರಾನ್ಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮಿಗುಯೆಲ್ ಅಲ್ಮಿರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಫಿಫಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮದ ನಂತರ, ಪರಾಗ್ವೆ ತಂಡವು ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10 ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಡಬೇಕಾಯಿತು. ಟರ್ಕಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೇವಲ 65 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಟಿಯಾಸ್ ಗಲಾರ್ಜಾ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲ್ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಾಗ್ವೆ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಪರಾಗ್ವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗುಸ್ತಾವೊ ಅಲ್ಫಾರೊ (Gustavo Alfaro) ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಾದ ನಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುಸ್ತಾವೊ ಅಲ್ಫಾರೊ ಹೇಳಿದರು. ಪರಾಗ್ವೆಯ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗುರುವಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಫುಟ್ವಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ತಂಡಗಳಾದ ಪರಾಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಹೋರಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ವೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1-0 ದಿಂದ ಪರಾಗ್ವೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು.
Red card for covering your mouth?😳
Almirón got red for covering his mouth?? Ref really said “no secrets allowed” 💀 pic.twitter.com/5oqkk6L3C0
— Latest (@Latestjzn) June 20, 2026